Pareja muere tras ser embestida por una rastra en El Progreso, Yoro

Yoro, Honduras.-Una pareja falleció la madrugada de este domingo luego de ser embestidos por una rastra en la carretera CA-13, en Guaymas, en el municipio de El Progreso, Yoro, en el norte de Honduras.
Hasta el momento solo ha sido identificada la mujer, quien respondía al nombre de Carolina Escobar Redondo; la identidad del conductor de la unidad sigue sin conocerse.
De acuerdo con la información preliminar, la pareja iba rumbo a trabajar cuando fueron embestidos por una rastra, que luego del hecho se dio a la fuga.
Las cámaras de seguridad ubicadas cerca del accidente dejan ver cómo la rastra impacta a la pareja que estaba en el carril y sigue como si nada ha pasado.
Por la hora y lo lejos de la cámara, no se logra ver si las llantas del pesado automotor le pasaron por encima a la pareja, quienes fallecieron en el lugar.
Las autoridades policiales llegaron la mañana de este domingo al lugar para acordonar la escena a la espera de los médicos forenses para que realicen los levantamientos de los cadáveres, para ser trasladados hasta la morgue.
Hasta el momento no se tienen mayores detalles del conductor que deja a dos familias hondureñas sumidas en el dolor de perder un pariente.