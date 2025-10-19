Pareja muere tras ser embestida por una rastra en El Progreso, Yoro

Yoro, Honduras.-Una pareja falleció la madrugada de este domingo luego de ser embestidos por una rastra en la carretera CA-13, en Guaymas, en el municipio de El Progreso, Yoro, en el norte de Honduras.

Hasta el momento solo ha sido identificada la mujer, quien respondía al nombre de Carolina Escobar Redondo; la identidad del conductor de la unidad sigue sin conocerse.

De acuerdo con la información preliminar, la pareja iba rumbo a trabajar cuando fueron embestidos por una rastra, que luego del hecho se dio a la fuga.