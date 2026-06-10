Entre lágrimas y exigiendo justicia: Así se presentó madre de Elvia Gómez a audiencia de Daniel Meraz

El dolor volvió a hacerse presente este miércoles 10 de junio en los juzgados de Villanueva, Cortés, donde se desarrolló la audiencia de declaración de imputado contra Daniel Antonio Meraz Cáceres, principal sospechoso del asesinato de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López.
Entre lágrimas y sin poder ocultar la tristeza por la pérdida de su hija, la madre de la profesional de la salud llegó a las instalaciones judiciales acompañada por familiares y allegados que buscaban una sola cosa: justicia.
La mujer permaneció gran parte de la jornada visiblemente afectada por la tragedia que golpeó a su familia hace apenas una semana. En varios momentos fue consolada por parientes que también acudieron a respaldarla durante el proceso judicial.
A las afueras de los tribunales, familiares y amigos de Elvia portaban pancartas y lanzaban consignas exigiendo que el caso no quede impune. La indignación era evidente entre quienes consideran que la muerte de la enfermera debe ser castigada con todo el peso de la ley.
La familia ha sostenido desde los primeros días de la investigación que Elvia presuntamente era víctima de maltratos por parte de su pareja. Su madre ha reiterado en distintas ocasiones que teme que el crimen quede sin castigo así como tiene miedo al mismo Daniel Meraz.
El caso ha generado debate en San Manuel y a distintos sectores del país luego de que la enfermera fuera encontrada sin vida dentro de su vivienda el pasado 3 de junio.
Con el paso de los días, la investigación cobró mayor relevancia tras la divulgación de videos y testimonios que ahora forman parte de las diligencias realizadas por las autoridades.
Daniel Meraz permaneció varios días prófugo antes de entregarse voluntariamente este martes 9 de junio a la Policía Nacional. Posteriormente fue puesto a disposición de los tribunales para enfrentar el proceso judicial en su contra.
La resolución representa uno de los primeros pasos dentro del proceso penal que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la enfermera.
Durante la audiencia celebrada este miércoles, un juez resolvió dictar la medida de detención judicial contra el imputado por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de Elvia Gómez.
Mientras tanto, la familia continúa aferrada a la esperanza de obtener respuestas y una condena para quien resulte responsable del crimen.
La imagen más impactante de la jornada fue la de la madre de Elvia, quien, entre el dolor y la impotencia, acudió a los tribunales para exigir que la muerte de su hija no sea olvidada y que se haga justicia.