Comenzó juicio por masacres de 17 personas en tres rapiditos de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- En la sala quinta del Tribunal de Sentencia de esta ciudad comenzó ayer el juicio oral y público en contra de Jesús Humberto Mancía, acusado por la Fiscalía como presunto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) y sospechoso de participar en una serie de ataques en rutas del transporte que dejaron a 17 personas muertas en un solo día hace 23 años. Tanto el encausado como su defensa y la fiscal del MP que llevó el caso llegaron a la sala quinta del palacio de justicia, donde la parte acusada presentó la carga probatoria con la que cuenta, entre esta, un testigo protegido que relató cómo sobrevivió a un ataque armado de varios individuos entre los que figuraría Mancía.

Según relató el testigo, cuatro hombres le dispararon y lo hirieron cuando lo sometieron en la calle 23, de la colonia Las Palmas, para robarle su Toyota 22R “pick up” azul año 85.

Según las investigaciones policiales, este fue uno de los vehículos que usaron los criminales para perpetrar los ataques a los autobuses donde viajaban las 17 víctimas.

"El Ministerio Público me mostró la foto de la portada de un diario en donde aparecían hombres detenidos por la masacre en la Satélite. Yo reconocí a los cuatro que me atacaron y robaron mi carro", dijo la fuente bajo juramento.

Según la Fiscalía, en la foto que mostró al testigo, aparece Jesús Humberto Mancía, a quien junto con tres personas más acusó formalmente como presuntos responsables de los hechos. Todos ellos fueron capturados un día después del ataque.

De estos, dos han muerto, un tercero está pendiente de ser procesado y Mancía cuenta con medidas cautelares tras vencerse hace 20 años el tiempo de la prisión preventiva de dos años y que no hubiera un proceso judicial.



Caso

La causa por la que enfrenta la justicia Jesús Humberto, quien de acuerdo con la Acusación enfrenta 17 delitos de asesinato, tentativa de asesinato, tentativa de homicidio, asociación para delinquir y robo de vehículo, datos desde el 30 de agosto de 2003. El expediente detallado que el acusado habría participado como gatillero en tres ataques armados realizados por varios miembros de la MS-13 el mismo día. La cronología indica que el primer hecho fue perpetrado a un rapidito de la Ruta 2 en la colonia Satélite, en donde murieron ocho pasajeros. Apenas 15 minutos después, Mancía estaría involucrada en un segundo ataque en la 11 calle, 4 avenida, del barrio Medina, donde una persona murió tras ser atacada la unidad que cubría la ruta hacia Chamelecón.