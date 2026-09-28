IHTT niega paro nacional de transporte mientras se reportan tomas y protestas por precio de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Tomas y protestas por parte de conductores de transporte debido a los altos precios de los combustibles se registraron este lunes en diferentes sectores de Honduras.
Sin embargo, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) aclaró que “no existe una convocatoria oficial a paro por parte de las organizaciones representativas del sector transporte”.
El IHTT argumentó que “representantes del sector, en sus diferentes modalidades, han confirmado que no se ha acordado ninguna paralización del servicio y han reiterado su disposición a continuar trabajando mediante el diálogo y los mecanismos institucionales correspondientes”.
Masivas protestas
Calles y carreteras del Distrito Central y del departamento de Cortés amanecieron tomadas por transportistas del sector público y conductores de buses privados que se encargan del traslado de menores hacia los centros educativos.
En sectores como Cofradía, en el Distrito Central, así como en la colonia Ulloa y la colonia Cerro Grande, en la capital, se reportaron algunas tomas.
Uno de los transportistas también cuestionó el subsidio que reciben los conductores de algunas rutas. “A los conductores de ruta les están dando 2,300 lempiras diarios de subsidio, ellos se están muriendo de risa y nosotros, ¿cómo estamos? Estamos jodidos”, señaló el conductor de un busito privado.
En la zona norte, en San Pedro Sula, manifestantes realizaron una quema de llantas en la 33 calle, en la colonia Dos Caminos y en Choloma.
De igual manera, se reportaron protestas de mototaxistas en la carretera CA-5, a la altura de Villanueva, Cortés, así como en La Ceden y Choloma.
Los altos precios de los combustibles generan preocupación entre los transportistas y usuarios del país. Este lunes 28 de septiembre entraron en vigencia los nuevos precios.
En Tegucigalpa, la gasolina superior registró un aumento de 4.87 lempiras y alcanzó un precio de 153.17 lempiras por galón.
La gasolina regular pasó a costar 135.26 lempiras por galón, luego de un incremento de 2.45 lempiras.
Mientras tanto, en San Pedro Sula, la gasolina superior se situó en 148.69 lempiras por galón, tras un aumento de 4.75 lempiras. La gasolina regular subió 2.38 lempiras, hasta alcanzar los 130.98 lempiras por galón.