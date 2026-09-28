IHTT niega paro nacional de transporte mientras se reportan tomas y protestas por precio de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Tomas y protestas por parte de conductores de transporte debido a los altos precios de los combustibles se registraron este lunes en diferentes sectores de Honduras. Sin embargo, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) aclaró que “no existe una convocatoria oficial a paro por parte de las organizaciones representativas del sector transporte”. El IHTT argumentó que “representantes del sector, en sus diferentes modalidades, han confirmado que no se ha acordado ninguna paralización del servicio y han reiterado su disposición a continuar trabajando mediante el diálogo y los mecanismos institucionales correspondientes”.

Masivas protestas

Calles y carreteras del Distrito Central y del departamento de Cortés amanecieron tomadas por transportistas del sector público y conductores de buses privados que se encargan del traslado de menores hacia los centros educativos. En sectores como Cofradía, en el Distrito Central, así como en la colonia Ulloa y la colonia Cerro Grande, en la capital, se reportaron algunas tomas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse