Caos vial empaña los 448 años de Tegucigalpa: "El transporte es inseguro, es llevar el alma en la mano"

Durante la espera, confesó que más de una vez llegó diez minutos tarde, encontrando ya sin vida a la persona que debía auxiliar, todo porque los conductores no decidieron apartarse.Junto a sus colegas, atiende entre 120 y 140 <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/unos-30-accidentes-viales-a-la-semana-atiende-alcaldia-municipal-tegucigalpa-JA25167583" target="_blank">incidentes viales en ciertos días</a>. Lo que no existe todavía, dijo, es un carril exclusivo para emergencias.