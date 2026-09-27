Alcaldía y 911 coordinarán cámaras y tecnología para atender emergencias en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el Sistema Nacional de Emergencias 911 coordinarán cámaras, tecnología y datos en tiempo real para fortalecer la atención de emergencias y mejorar la movilidad en la capital.
Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, anunció la iniciativa y explicó que la coordinación entre ambas instituciones permitirá aprovechar la información disponible para agilizar la toma de decisiones ante diferentes situaciones.
“Casi el 50% de las emergencias del país ocurren en nuestra ciudad. Por eso nos reunimos con el equipo del 911 para unir cámaras, tecnología y datos en tiempo real”, señaló.
El alcalde indicó que uno de los objetivos es aprovechar las herramientas tecnológicas para mejorar el ordenamiento vial y facilitar la respuesta de los equipos de emergencia en distintos puntos de la ciudad.
“Queremos usar la información para ordenar el tráfico, agilizar la respuesta del Comite de Emergencia Municipal, cuidar nuestros parques y recuperar el centro histórico”, detalló.
Zelaya explicó que el trabajo conjunto también contempla acciones relacionadas con la movilidad urbana, principalmente en sectores donde el congestionamiento vehicular representa un problema para los conductores.
“Vamos a empezar a coordinar y colaborar en temas de movilidad urbana para mejorar el tráfico, trabajar con los semáforos y fortalecer la seguridad en los parques”, explicó.
La información obtenida mediante las cámaras también servirá para identificar situaciones que requieran la intervención de las autoridades municipales y de los equipos de emergencia.
“Estamos trabajando para todos los capitalinos, para que puedan tener una ciudad más ordenada y más segura. La mejor forma es trabajar de la mano”, sostuvo.
Otro de los sectores incluidos en la coordinación es el Centro Histórico de Tegucigalpa, donde la AMDC busca utilizar tecnología para fortalecer la vigilancia y apoyar las acciones de recuperación de los espacios públicos.
De acuerdo con el alcalde, disponer de información en tiempo real permitirá a las autoridades contar con más elementos para determinar dónde se requiere intervenir y cómo responder ante distintas situaciones.
Por su parte, Denis Cano, director nacional de la Unidad de Respuesta de Emergencia Médica (UREM), destacó los resultados alcanzados por el 911 en la atención de emergencias médicas.
“Con menos presupuesto, el 911, especialmente la Dirección de Respuesta a Emergencias Médicas, ha mejorado la atención y los tiempos de respuesta y llegada a los lugares”, señaló Cano.
El funcionario también informó que el 911 trabaja en la implementación de una alerta ante sismos u otros desastres, un mecanismo que permitirá informar directamente a la población a través de sus teléfonos celulares.
“Estamos implementando por primera vez como institución en Centroamérica una alerta contra sismos o desastres, que sonará en los celulares de la población para que no se vayan a asustar”, concluyó.