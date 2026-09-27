Alcaldía y 911 coordinarán cámaras y tecnología para atender emergencias en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el Sistema Nacional de Emergencias 911 coordinarán cámaras, tecnología y datos en tiempo real para fortalecer la atención de emergencias y mejorar la movilidad en la capital. Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, anunció la iniciativa y explicó que la coordinación entre ambas instituciones permitirá aprovechar la información disponible para agilizar la toma de decisiones ante diferentes situaciones. “Casi el 50% de las emergencias del país ocurren en nuestra ciudad. Por eso nos reunimos con el equipo del 911 para unir cámaras, tecnología y datos en tiempo real”, señaló. El alcalde indicó que uno de los objetivos es aprovechar las herramientas tecnológicas para mejorar el ordenamiento vial y facilitar la respuesta de los equipos de emergencia en distintos puntos de la ciudad. “Queremos usar la información para ordenar el tráfico, agilizar la respuesta del Comite de Emergencia Municipal, cuidar nuestros parques y recuperar el centro histórico”, detalló. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Zelaya explicó que el trabajo conjunto también contempla acciones relacionadas con la movilidad urbana, principalmente en sectores donde el congestionamiento vehicular representa un problema para los conductores. “Vamos a empezar a coordinar y colaborar en temas de movilidad urbana para mejorar el tráfico, trabajar con los semáforos y fortalecer la seguridad en los parques”, explicó. La información obtenida mediante las cámaras también servirá para identificar situaciones que requieran la intervención de las autoridades municipales y de los equipos de emergencia. “Estamos trabajando para todos los capitalinos, para que puedan tener una ciudad más ordenada y más segura. La mejor forma es trabajar de la mano”, sostuvo.