Pese a subsidio estatal, los combustibles suben otra vez a partir de este lunes 28 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños se verán afectados por un nuevo aumento a los combustibles a partir de este lunes 28 de septiembre. La nueva estructura de precios que regirá durante la semana en Tegucigalpa y San Pedro Sula fue confirmada por la Secretaría de Energía (SEN).
Con este ajuste ya son once semanas consecutivas en las que los refinados registran incrementos, un patrón que se ha mantenido con variaciones de centavos hasta alzas de 4 y 5 lempiras, según se refleja en los boletines semanales que publica la SEN.
Incrementos
En Tegucigalpa, la gasolina superior será la más golpeada por el ajuste, ya que pasará a costar 153.17 lempiras por galón, tras subir 4.87 lempiras respecto a la semana anterior, el mayor incremento de toda la tabla difundida por la SEN.
La gasolina regular tendrá un aumento de 2.45 lempiras que la llevará a 135.26 lempiras, mientras el diésel subirá 2.43 lempiras hasta ubicarse en 153.53 lempiras. Para ambos combustibles, el Estado mantiene un apoyo económico temporal de 5.83 y 5.74 lempiras, respectivamente.
El kerosene, por su parte, tendrá un alza de 3.84 lempiras que lo dejará en 138.39 lempiras el galón. El GLP doméstico, en cambio, no registrará cambios y se mantendrá en 249.62 lempiras el cilindro de 25 libras, gracias a un apoyo económico temporal de 33.46 lempiras. El GLP vehicular subirá 0.83 lempiras, hasta los 51.92 lempiras.
Precios en San Pedro Sula
En San Pedro Sula el comportamiento es similar, aunque con precios levemente más bajos que en la capital. La gasolina superior llegará a 148.69 lempiras tras un aumento de 4.75 lempiras, y la regular subirá 2.38 lempiras hasta los 130.98 lempiras.
El diésel en la ciudad industrial costará 149.20 lempiras, con un alza de 2.35 lempiras y un apoyo económico temporal de 5.54 lempiras. El kerosene, en tanto, aumentará 3.70 lempiras hasta llegar a 133.86 lempiras.
El GLP doméstico en San Pedro Sula también se mantendrá sin cambios, en 228.47 lempiras, respaldado por un apoyo económico temporal de 33.81 lempiras, mientras el GLP vehicular subirá 0.83 lempiras, igual que en Tegucigalpa, hasta los 48.39 lempiras.
Ante el incremento internacional de los precios de los combustibles, el Gobierno decidió reforzar un apoyo económico temporal, que pasó del 65 % al 70 % esta semana.
Sin embargo, la medida no fue suficiente para evitar que los consumidores enfrenten nuevos aumentos en los precios de los refinados.
Cabe mencionar que horas antes de que la SEN emitiera la nueva tabla de precios oficial, circuló en redes una imagen que mostraba incrementos de hasta 10 lempiras en algunos combustibles. La institución calificó la publicación como falsa y difundió los datos reales a través de sus cuentas oficiales.
Estos nuevos precios entrarán en vigencia a partir de las seis de la mañana del lunes 28 de septiembre en todas las estaciones de servicio autorizadas del país, tanto en la capital como en la zona norte.