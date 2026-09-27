Pese a subsidio estatal, los combustibles suben otra vez a partir de este lunes 28 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños se verán afectados por un nuevo aumento a los combustibles a partir de este lunes 28 de septiembre. La nueva estructura de precios que regirá durante la semana en Tegucigalpa y San Pedro Sula fue confirmada por la Secretaría de Energía (SEN). Con este ajuste ya son once semanas consecutivas en las que los refinados registran incrementos, un patrón que se ha mantenido con variaciones de centavos hasta alzas de 4 y 5 lempiras, según se refleja en los boletines semanales que publica la SEN.

Incrementos

En Tegucigalpa, la gasolina superior será la más golpeada por el ajuste, ya que pasará a costar 153.17 lempiras por galón, tras subir 4.87 lempiras respecto a la semana anterior, el mayor incremento de toda la tabla difundida por la SEN. La gasolina regular tendrá un aumento de 2.45 lempiras que la llevará a 135.26 lempiras, mientras el diésel subirá 2.43 lempiras hasta ubicarse en 153.53 lempiras. Para ambos combustibles, el Estado mantiene un apoyo económico temporal de 5.83 y 5.74 lempiras, respectivamente. El kerosene, por su parte, tendrá un alza de 3.84 lempiras que lo dejará en 138.39 lempiras el galón. El GLP doméstico, en cambio, no registrará cambios y se mantendrá en 249.62 lempiras el cilindro de 25 libras, gracias a un apoyo económico temporal de 33.46 lempiras. El GLP vehicular subirá 0.83 lempiras, hasta los 51.92 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Precios en San Pedro Sula