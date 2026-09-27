El trastorno que Sylvester Stallone desarrolló para marcar su cuerpo en "Rocky III"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sylvester Stallone reveló que, durante la filmación de "Rocky III", desarrolló bulimia como consecuencia de la presión que él mismo se impuso para sostener el físico que sus personajes exigían.

El actor, de 80 años, hizo esta confesión en una entrevista con The New York Times, publicada ayer, apenas días antes de que salga a la venta su nuevo libro de memorias, titulado The Steps.

En la conversación, Stallone explicó que su relación con su propio cuerpo cambió de manera radical después del éxito de la primera entrega de "Rocky".

Según contó, lo que en un principio funcionaba como una herramienta de trabajo terminó convirtiéndose en una carga emocional que lo acompañó durante años. "Era mi armadura", afirmó al recordar cómo comenzó a identificar su físico con la fortaleza de sus personajes.

Ese vínculo, dijo, se intensificó con el paso del tiempo hasta salirse de control. "Entonces se convirtió en una obsesión. Muy mala. Llegó al punto en que me volví bulímico. Aquí lo escucharon primero", confesó el actor, dejando en claro que se trataba de una revelación inédita hasta ese momento.

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El episodio se produjo durante la preparación de "Rocky III", estrenada en 1982, cuando Stallone llevó su entrenamiento a niveles extremos para interpretar a un Rocky Balboa más musculoso y definido que en las cintas anteriores.

El propio actor detalló que llegó a reducir su porcentaje de grasa corporal hasta 2.6 por ciento, una cifra que compromete seriamente las funciones básicas del organismo.

"No podía mantener nada dentro. O no quería mantenerlo dentro porque me había obsesionado tanto con mantener ese nivel de condición física, literalmente una especie de culto obsesivo al cuerpo", explicó Stallone, describiendo el estado mental que atravesó en esa etapa de su carrera.

El actor también relató, en entrevistas previas, que durante ese período su alimentación se reducía casi exclusivamente a atún y algunas galletas de avena elaboradas con arroz integral, además de un consumo elevado de café, hábitos que, según reconoció, le provocaron problemas de memoria y otros efectos físicos debilitantes.

Además del trastorno alimentario, Stallone aprovechó la entrevista para hablar sobre el uso de esteroides durante los años en que consolidó su imagen como estrella de acción, un tema que había insinuado en el pasado, pero que ahora abordó con mayor franqueza en el marco de la promoción de sus memorias.

La publicación de The Steps, prevista para el 29 de septiembre, promete profundizar en otros episodios personales que el actor mantuvo reservados durante buena parte de su carrera, entre ellos su infancia y la relación con su padre, Frank Stallone Sr.