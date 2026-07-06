A los 80 años, Sylvester Stallone reafirma su lugar en la historia del cine

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sylvester Stallone cumple 80 años convertido en una leyenda viva del cine gracias a las sagas de "Rocky" y "Rambo", mientras prepara la publicación de sus memorias en un año que además verá la luz el filme I play Rocky, sobre los orígenes de la película que le lanzó a la fama.

Actor, director y guionista, Stallone es uno de los personajes más reconocidos de todos los tiempos del cine de acción. Su gran éxito se lo debe a dos personajes: el boxeador Rocky Balboa y John Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam.

Este año, el actor trata de reivindicar una vida dedicada al cine con la publicación de The Step (HarperCollins), un libro que ha descrito como "su testamento" ('Los escalones' en la edición en español de Plaza & Janés).

El libro, que se publicará el próximo septiembre, recorre su dura infancia en un hogar roto y marcado por los abusos, sus inicios en Nueva York, y el éxito de "Rocky" en 1977, como un retrato de resiliencia y de superación personal.

Nacido el 6 de julio de 1946 en Nueva York, Stallone llegó al mundo con una lesión en la cara, que quedó medio paralizada por el uso de fórceps en su parto. Esa parálisis, que se convertiría en una marca fundamental de su personal imagen, se ha ido agravando por las operaciones de estética y por lesiones sufridas rodando algunas escenas de acción.

Los comienzos de Stallone fueron difíciles, incluso llegó a participar en una película porno antes de debutar en pequeños papeles a principios de los setenta. Pero la suerte estaba a la vuelta de la esquina y siendo todavía un desconocido, escribió el guión de "Rocky" en solo tres días.