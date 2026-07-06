Reclusos pagan hasta el doble por productos que venden en economatos de Támara

Tras contrastar el listado de precios de los economatos con los valores de referencia de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/economia/cuales-son-los-precios-de-los-alimentos-este-fin-de-semana-en-el-dc-EB31303667" target="_blank">Canasta Básica Alimentaria </a>y de supermercados de Tegucigalpa, este medio identificó diferencias de precio en diversos productos de consumo cotidiano, con incrementos de hasta el doble del valor real.Uno de los casos más notorios es el saco de detergente, que en los mercados de la capital se comercializa a L600, mientras que en el centro penal alcanza los L850, es decir, L250 más que su precio real.Asimismo, el refresco de tres litros figura en el economato con un precio de L85, mientras que en supermercados se comercializa por alrededor de L65.