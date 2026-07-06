Sigue encendida la tiradera por no solidarizarse con Venezuela

MÉRITOS. Preguntan unos chuscos quién tendrá más méritos -o menos- para ser recibido como “héroe” a su regreso al país: si Mel, cuando volvió de la RD, o JOH, que adelanta su retorno para el 26 de julio.

FIFA. Hombre, la FIFA no debería darle nunca más un Mundial a México. Los ingleses tuvieron que alquilar 14 hoteles para poder burlar a la chusma y a grupos de choque que los buscaron toda la noche, y por todos lados, para no dejarlos dormir. Eso no es fútbol. Eso es una chabacanada y hasta linda con actos delincuenciales.

AYUDA. Muy agradecidos los venezolanos residentes en Honduras por la ayuda de 2.6 millones en medicamentos por parte de Juan Diego. El edil llama a los capitalinos a apoyar la solidaridad con el pueblo de Bolívar.

OÍDOS. “Nadie es tan pobre para no dar, ni tan rico para no necesitar”, fue el mensaje del cardenal Rodríguez en su homilía dominical, al llamar a los hondureños a solidarizarse con el pueblo venezolano. Les habrán zumbado los oídos en Palacio.

PRÓJIMO. Por cierto, por si alguien no lo sabe, el segundo gran mandamiento de Dios tiene que ver con la solidaridad en momentos de dolor y tragedia: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. De esto trata la famosa parábola del Buen Samaritano.

RAMAS. Quien no se anduvo por las ramas en su homilía del domingo fue el padre Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia Episcopal. En su parroquia del Sagrado Corazón, en la colonia Miraflores, dijo que “es una vergüenza” no solidarizarse con Venezuela.

CÁRITAS. Y no solo son palabras o sermones. En la misa hicieron una segunda colecta para enviar ayuda a Caracas, a través de Cáritas, y tienen una cuenta abierta en un banco capitalino para la recaudación de fondos.

CARO. Allí le manda saludos Marcela Caro a Mireya, en respuesta a sus últimas declaraciones. Ojalá y el “papi” lea lo que escribió en su X y no se deje llevar solo por lo que le dice su canciller. Si lo hiciera -escuchar otras voces, no solo a Mireya- seguro no habría dicho, y sin ninguna necesidad, lo que dijo de Venezuela.

ORDEN. Solo para que vean, por enésima vez, el cinismo de los Z de M, como les dice Milei, reaparece el tal Luis Javier Santos criticando la suspensión de la orden de captura, porque dice que eso es favoritismo. Y él, como flamante fiscal de la UFERCO, solo se dedicó a perseguir periodistas y nunca movió un dedo en contra de los corruptos y narcos de su partido, Libre.