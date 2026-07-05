Sin rastro de millonario contrato para finalizar hospital de Santa Bárbara

Según informes revisados por este medio, la infraestructura de Santa Bárbara sería la más costosa, con un presupuesto proyectado de 4,402 millones de lempiras. El hospital de Ocotepeque está valorado en L1,635 millones y el de Salamá en L1,613 millones.Para su ejecución y ante la dimensión de las obras, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/sit-fragmento-hospitales-ocotepeque-salama-santa-barbara-contratos-empresas-NL30809400" target="_blank">la SIT decidió fragmentar los trabajos por componentes y fases, llegando a repartir hasta 47 contratos -EL HERALDO localizó 33 de estos-</a>.El proceso administrativo para la tercera fase del hospital de Santa Bárbara se interrumpió dos semanas después.El 31 de marzo de 2025, la secretaría emitió el oficio SIT-SDE-1053-2025 para notificar de forma oficial a los participantes la anulación del concurso.En el documento, la institución plasmó de manera textual: “El motivo de la presente es para informarle que el Proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD-SIT-013-2025, correspondiente al Proceso: ‘CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BÁRBARA, ETAPA III’ ha sido CANCELADO”.La secretaría justificó la decisión argumentando fallas técnicas en las bases del concurso. De acuerdo con el oficio estatal, “esta decisión se basa en la reformulación de los alcances establecidos para este Proyecto, es importante asegurarse de que las especificaciones sean claras y propicien un desarrollo exitoso del proyecto”.