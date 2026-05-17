James Franco se une a la precuela de "John Rambo" tras casi una década de ausencia

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor James Franco, de 48 años, confirmó esta semana su incorporación a "John Rambo", la precuela del clásico de acción que en 1982 lanzó a Sylvester Stallone al estrellato mundial. Franco lo reveló a Deadline durante la gala de apertura del festival, donde señaló que había terminado de rodar un papel en una "gran película de estudio", añadiendo que el film "no estará listo para este verano, pero mi estimación es que llegará a finales de año o en primavera-verano de 2027". Ese proyecto resultó ser "John Rambo", el sexto capítulo de la franquicia, que funciona como historia de origen del personaje y se desarrolla antes de los eventos de First Blood (1982).

Noah Centineo, conocido por The Recruit, protagoniza la cinta como una versión más joven del legendario soldado. David Harbour, quien dio vida al jefe Hopper en Stranger Things, asume el papel del Mayor Sam Trautman, el mismo personaje que Richard Crenna inmortalizó en la franquicia original.

El rol de Franco es descrito como secundario. La producción fue rodada en Tailandia entre enero y marzo de este año, y el argumento sitúa a Rambo como un soldado joven combatiendo en la jungla durante la guerra de Vietnam, mucho antes de que se convirtiera en el veterano atormentado que el mundo conoce.

Detrás de las cámaras, el finlandés Jalmari Helander dirige el proyecto a partir de un guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvani. Stallone participa como productor ejecutivo junto a Anthony y Joe Russo, Trevor Short, Dallas Sonnier y Amanda Presmyk.

Al respecto, Adam Fogelson, de Lionsgate, afirmó que "Sylvester Stallone conoce al personaje de John Rambo mejor que nadie, y Lionsgate ha tenido la fortuna de asociarse con Sly durante más de 20 años en esta legendaria IP. Su participación es la pieza final y crítica de John Rambo, y estamos encantados de contar con su implicación".

Éxito cinematográfico

La franquicia que Franco acaba de sumarse tiene raíces profundas en la cultura popular. First Blood, la película que inauguró la saga en 1982, fue dirigida por Ted Kotcheff y contó con un modesto presupuesto de 14 millones de dólares. Su éxito fue inmediato: recaudó 47 millones solo en Estados Unidos y 78 millones en el resto del mundo, y consolidó definitivamente la carrera de Stallone. Con el tiempo derivó en cuatro secuelas, la última de las cuales, Rambo: Last Blood, llegó a las salas en 2019. El regreso de Franco a una producción de este calibre no pasa desapercibido. El actor lleva aproximadamente ocho años sin aparecer en una producción mayor de Hollywood, período que coincide con la publicación, en enero de 2018, de un artículo del Los Angeles Times en el que varias mujeres lo acusaron de comportamiento sexual inapropiado en la escuela de actuación que él dirigía. Franco acordó en 2021 un acuerdo extrajudicial por más de dos millones de dólares, aunque continuó negando las acusaciones específicas.