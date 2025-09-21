Sylvester Stallone quiso usar IA para protagonizar una precuela de Rambo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sylvester Stallone , actor que dio vida a John Rambo durante más de cuatro décadas, reveló que había presentado una propuesta para participar en una precuela de la saga. La idea consistía en interpretar a un Rambo de 18 años utilizando tecnología de de-aging basada en inteligencia artificial.

Durante una conversación en el podcast Bingeworthy, Stallone explicó que su propuesta buscaba mostrar los inicios del personaje en Vietnam, en una narrativa similar a un documental sobre la época. “Todos pensaron que estaba loco. La IA es lo suficientemente sofisticada para recrear a Rambo a los 18 años y utilizar la misma imagen”, señaló el actor.

La idea de Stallone y la precuela

El proyecto de precuela pretende explorar la juventud de John Rambo, mostrando cómo un joven capitán de fútbol se convierte en el personaje que el público conoció en las películas originales.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Stallone afirmó que quería ofrecer una perspectiva histórica y detallada sobre el contexto de la Guerra de Vietnam, diferenciándose de la aproximación moderna que busca la producción actual.

No obstante, Stallone reconoció que el papel del joven Rambo será interpretado por Noah Centineo, según los reportes más recientes. En su intervención, el actor señaló la dificultad de que otro intérprete asuma un personaje tan icónico.

“Es muy complicado. Puede hacerlo bien, pero siempre hay un prejuicio porque la gente quiere la versión original”, explicó, recordando su experiencia con el remake de Get Carter en 2000.