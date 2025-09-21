  1. Inicio
Sylvester Stallone quiso usar IA para protagonizar una precuela de Rambo

La idea, según Stallone, buscaba explorar los orígenes de Rambo en Vietnam y mostrar su transformación de joven capitán de fútbol a soldado veterano

Sylvester Stallone, actor que interpretó a John Rambo durante más de cuatro décadas, reveló que había propuesto participar en una precuela de la saga utilizando tecnología de inteligencia artificial para recrear al personaje cuando tenía 18 años.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sylvester Stallone, actor que dio vida a John Rambo durante más de cuatro décadas, reveló que había presentado una propuesta para participar en una precuela de la saga. La idea consistía en interpretar a un Rambo de 18 años utilizando tecnología de de-aging basada en inteligencia artificial.

Durante una conversación en el podcast Bingeworthy, Stallone explicó que su propuesta buscaba mostrar los inicios del personaje en Vietnam, en una narrativa similar a un documental sobre la época. “Todos pensaron que estaba loco. La IA es lo suficientemente sofisticada para recrear a Rambo a los 18 años y utilizar la misma imagen”, señaló el actor.


La idea de Stallone y la precuela

El proyecto de precuela pretende explorar la juventud de John Rambo, mostrando cómo un joven capitán de fútbol se convierte en el personaje que el público conoció en las películas originales.

Stallone afirmó que quería ofrecer una perspectiva histórica y detallada sobre el contexto de la Guerra de Vietnam, diferenciándose de la aproximación moderna que busca la producción actual.

No obstante, Stallone reconoció que el papel del joven Rambo será interpretado por Noah Centineo, según los reportes más recientes. En su intervención, el actor señaló la dificultad de que otro intérprete asuma un personaje tan icónico.

“Es muy complicado. Puede hacerlo bien, pero siempre hay un prejuicio porque la gente quiere la versión original”, explicó, recordando su experiencia con el remake de Get Carter en 2000.

Futuro del proyecto

Stallone indicó previamente que la precuela estaba en desarrollo y que la producción buscaba un enfoque moderno. Aunque su intención era participar de manera activa y utilizar tecnología de IA para recrear su versión joven, los planes de los estudios se inclinan hacia un reparto que pase el testigo a una nueva generación.

El actor concluyó que su propuesta no pretendía reemplazar al actor elegido, sino ofrecer una visión histórica más cercana al origen de Rambo, combinando el contexto bélico con la transformación del personaje en su icónica figura de ficción.

