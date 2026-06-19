Brasileño pone camiseta argentina a la estatua de Rocky y revive superstición

Filadelfia, Estados Unidos.- Un aficionado brasileño llamó la atención en Filadelfia al colocar una camiseta de argentina sobre la icónica estatua de Rocky Balboa, monumento que en los últimos días ha estado en el centro de una superstición conocida como la "maldición de Rocky".
El hecho quedó registrado en vídeo y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron el gesto como una referencia a la creencia que existe entre aficionados y residentes de Filadelfia.
Esta creencia se basa en que los equipos, cuyos seguidores visiten y coloquen la camiseta o alteren el monumento con los colores de su equipo, este perderá el siguiente partido.
La teoría cobró fuerza durante este Mundial 2026, después de que los aficionados ecuatorianos colocaron una camiseta de su selección en la estatua ubicada frente al Museo de Arte de Filadelfia. Días después Ecuador perdió 1-0 frente a Costa de Marfil en su debut mundialista.
El origen de la creencia se inició con los fanáticos de Philadelphia Eagles (NFL) y se expandió a nivel internacional. Se cree que alterar la estatua es una falta de respeto y que Rocky castigará al equipo provocando su derrota en la cancha.
La superstición se remonta a varios eventos deportivos de Estados Unidos. Entre los casos más citados figuran las derrotas de los Minnesota Vikings, New England Patriots y San Francisco 49ers, cuyos aficionados colocaron previamente prendas de sus equipos en la estatua antes de importantes encuentros disputados en Filadelfia.
Aunque no existe evidencia real que respalde la supuesta maldición, la leyenda sigue viva entre los aficionados.
La estatua de Rocky Balboa, inspirada en el famoso personaje interpretado por Sylvester Stallone, es uno de los principales atractivos turísticos de Filadelfia y recibe millones de visitantes cada año.