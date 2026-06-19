Brasileño pone camiseta argentina a la estatua de Rocky y revive superstición

Filadelfia, Estados Unidos.- Un aficionado brasileño llamó la atención en Filadelfia al colocar una camiseta de argentina sobre la icónica estatua de Rocky Balboa, monumento que en los últimos días ha estado en el centro de una superstición conocida como la "maldición de Rocky".

El hecho quedó registrado en vídeo y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron el gesto como una referencia a la creencia que existe entre aficionados y residentes de Filadelfia.

Esta creencia se basa en que los equipos, cuyos seguidores visiten y coloquen la camiseta o alteren el monumento con los colores de su equipo, este perderá el siguiente partido.