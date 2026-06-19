Quién es el nuevo futbolista de Honduras de padre africano y juega en el Espanyol de España

La Selección de Honduras ha reclutado un joven con tres nacionalidades: Ghana, España y Honduras. ¿Quién es él? ¿Qué edad tiene? ¿En qué posición juega?
Se trata del joven Kevin Gyamfi González de 15 años. Él nació en España, su padre es de Ghana y su madre es de Honduras.
Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), convenció al joven que se desempeña como defensa.
Él es parte de la cantera del Espanyol de España, específicamente del Cadete Sub17 del Espanyol de Barcelona.
Se desempeña como defensa central por derecha y también maneja el puesto de lateral derecho. Mide 1.86 y nació el 1 de enero de 2011 en Barcelona, España.
En la reciente temporada disputó 25 partidos y 1 gol con el Cadete Sub15 en División de Honor, posteriormente fue promovido al Cadete Sub16.
"Estoy muy feliz de poder formar parte de este proyecto. Creo que me ayudará a seguir creciendo como futbolista y como persona", manifestó el joven jugador durante el encuentro con el director deportivo Francis Hernández.
"Kevin Gyamfi González se convierte así en otro nombre dentro del proceso de scouting internacional que impulsa la Federación de Fútbol de Honduras, con la mirada puesta en fortalecer las futuras selecciones nacionales", precisó en un comunicado la FFH.
De inmediato el joven involucrado a la Selección Sub17 de Honduras y no se descarta que pueda meterse en el listado final del Mundial que se disputará en el presente año.
Sin embargo, al tener 15 años tiene la edad para estar en la Sub17 del próximo año ya que los Mundiales de esta categoría ahora se jugarán año con año.