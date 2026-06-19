Apenas se está jugando la segunda jornada de la fase de grupos, pero el Mundial 2026 ya registra varios récords y muchos de ellos llevan la firma de las grandes figuras. Honduras se hizo un espacio con la aparición del árbitro Saíd Martínez.
Julian Quiñones, nacido en Colombia, y quien juega para México, se ganó la etiqueta de ser el primer jugador nacionalizado en hacer el primer gol de un Mundial. En el juego inaugural, el delantero marcó en el 2-0 de México ante Sudáfrica.
Messi marcó un hat-trick y consiguió varias marcas, pero la más importante es que alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los mundiales con 16 goles. Parece que es cuestión de tiempo para que el astro argentino se ubique como líder solitario.
Lionel Messi, con sus goles a Argelia, se convirtió en el jugador más veterano en hacer un hat-trick en copas del mundo. La Pulga le anotó tres tantos a Argelia el reciente 16 de junio y lo hizo con 38 años y 357 días.
Un total de 98 futbolistas nacidos en Francia están disputando la Copa del Mundo. Los jugadores están distribuidos en las siguientes selecciones: Francia 23, Argelia 13, Haití 12, Congo 11, Senegal 10, Costa de Marfil 8, Túnez 7, Marruecos 6, Ghana 3 y Cabo Verde 3, Egipto 1 y España 1.
Irak volvió a hacer un gol en mundiales tras 40 años. El delantero Aymen Hussein fue el encargado de marcar en la derrota 1-4 ante Noruega. El tanto representó la segunda anotación en copas de mundo para los iraquíes, luego de la conseguida en México 1986.
Con sus dos goles ante Senegal, Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador francés en mundiales al llegar a 14 tantos y dejar atrás a Just Fontaine (13). Asimismo, se puso a dos tantos de igualar el liderato de goleo de las copas del mundo.
Mbappé también se ubicó como el romperredes histórico de Francia. El atacante del Real Madrid alcanzó los 58 tantos y superó los 57 que marcó el artillero Olivier Giroud. La Tortuga había llegado con 56 a United 2026.
Canadá aplastó 6-0 a Qatar en su segundo duelo en United 2026 y saboreó su primera victoria en mundiales. Los canadienses perdieron sus tres juegos en México 86, cayeron en sus tres choques en Qatar 2022 y había empatado en el debut en el presente mundial. Fue la mayor goleada de una selección de Concacaf.
Cristiano Ronaldo fue titular contra el Congo con 41 años y 132 días. Se convirtió en el jugador de campo más veterano en ser titular en toda la historia de la Copa del Mundo. El segundo es Atiba Hutchinson, titular con Canadá ante Croacia en el Mundial 2022 con 39 años y 292 días.
Saíd Martínez estampó un récord para Honduras: ser el primer árbitro catracho en pitar un partido en un mundial adulto de fútbol. El Matemático dirigió el 1-1 entre Suiza y Qatar, correspondiente a la primera jornada del Grupo B.
Alemania goleó 7-1 a Curazao y consiguió un logro: desplazar a Brasil como la selección con más goles en los mundiales. Los teutones llegaron a 239 dianas y dejaron atrás las 238 de los sudamericanos. Brasil puede recuperar el trono en las siguientes jornadas, pero esa marca quedó registrada en la primera fecha.
Por primera vez jugaron tres hijos de exmundialistas en un mismo partido y Noruega fue quien consiguió la marca. En 1994 Alf-Inge Haaland, Gøran Sørloth y Erik Thorstvedt participaron en el Mundial de USA. Treinta y dos años después sus retoños coinciden en United 2026: Erling Haaland, Alexander Sørloth y Thorstvedt.
La República Democrática del Congo debutó en el Mundial 2026 frente a Portugal y consiguió un hito histórico. Yoane Wissa marcó el primer gol del combinado congoleño en una Copa del Mundo, en un encuentro que terminó 1-1. Congo había jugado en Alemania 74, pero como Zaire.
México derrotó a Corea y se convirtió en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del presente campeonato. Con esto, alcanzó por octava vez la segunda ronda e igualó el récord con el que llegó Brasil a este Mundial.
El atacante inglés Harry Kane hizo doblete ante Croacia y suma 10 goles en copas del mundo, igualando así a Gary Lineker como el máximo anotador histórico de Inglaterra en esta competición. Todo apunta a que lo va a superar porque tiene al menos dos partidos por delante.