Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica

Rely Maradiaga no se guardo nada tras derrota de Honduras ante Surinam y explota contras jugadores catrachos. Reviven polémica de la horchata.
La Selección de Honduras comenzó con el pie izquierdo su participación en la Nations League de Concacaf 2026 tras caer 3-2 ante Surinam en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
La Bicolor llegó a tener ventaja en el marcador, pero terminó perdiendo un partido que generó fuertes cuestionamientos por su funcionamiento y actitud.
La derrota como local provocó múltiples reacciones en el entorno del fútbol hondureño, entre ellas la del reconocido periodista deportivo Rely Maradiaga.
Maradiaga, conocido por sus reportajes de “El Toque de Rely” y su podcast "Necesito Fútbol", lanzó dura crítica hacia el desempeño mostrado por los dirigidos por José Francisco Molina.
El comunicador puso especial atención en la falta de reacción que observa entre los propios futbolistas durante los partidos.
“Yo veo una selección que falla un pase y no vemos ni un grito, ni reclamo y ni frustración de otro compañero...”, expresó Maradiaga.
Rely consideró que esa falta de reacción es una señal preocupante dentro de una Selección que busca iniciar una nueva etapa.
El periodista fue todavía más contundente al describir lo que, desde su perspectiva, está mostrando la Bicolor: “Es una selección pálida”.
Maradiaga incluso estableció una comparación con el equipo que venía disputando el proceso anterior y aseguró: “Es una selección que me recuerda a la anterior”.
El comunicador también dirigió un mensaje al nuevo entrenador de Honduras, José Francisco Molina, al señalar: “Con todo respeto Molina, yo no vi diferencia a esta selección a la de la eliminatoria pasada...”
La crítica de Rely también alcanzó la falta de iniciativa que observó en los futbolistas hondureños durante el encuentro ante Surinam.
Sobre ese aspecto, fue directo y sentenció: “Nadie le pega, nadie intenta nada”.
Maradiaga también cuestionó la manera en que los jugadores afrontan los resultados adversos y criticó que parezcan marcharse después de perder sin mostrar mayor reacción.
En ese sentido, lanzó otra de sus frases más fuertes: “Son unos muchachos que pierden y parten sin novedad”.
Finalmente, Rely dejó un contundente mensaje: “A ustedes no se les duele que sienten la derrota”.
Cabe destacar, que en el pasado Rely tuvo una "polémica de la horchata" por críticas a los seleccionados, que no le respondieron de la mejor manera a sus comentarios.