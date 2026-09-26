  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica

Cabe destacar, que en el pasado Rely tuvo una "polémica de la horchata" por críticas a los seleccionados

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 15:21
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
1 de 17

Rely Maradiaga no se guardo nada tras derrota de Honduras ante Surinam y explota contras jugadores catrachos. Reviven polémica de la horchata.

Fotos: EL HERALDO y Cortesía.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
2 de 17

La Selección de Honduras comenzó con el pie izquierdo su participación en la Nations League de Concacaf 2026 tras caer 3-2 ante Surinam en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
3 de 17

La Bicolor llegó a tener ventaja en el marcador, pero terminó perdiendo un partido que generó fuertes cuestionamientos por su funcionamiento y actitud.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
4 de 17

La derrota como local provocó múltiples reacciones en el entorno del fútbol hondureño, entre ellas la del reconocido periodista deportivo Rely Maradiaga.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
5 de 17

Maradiaga, conocido por sus reportajes de “El Toque de Rely” y su podcast "Necesito Fútbol", lanzó dura crítica hacia el desempeño mostrado por los dirigidos por José Francisco Molina.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
6 de 17

El comunicador puso especial atención en la falta de reacción que observa entre los propios futbolistas durante los partidos.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
7 de 17

“Yo veo una selección que falla un pase y no vemos ni un grito, ni reclamo y ni frustración de otro compañero...”, expresó Maradiaga.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
8 de 17

Rely consideró que esa falta de reacción es una señal preocupante dentro de una Selección que busca iniciar una nueva etapa.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
9 de 17

El periodista fue todavía más contundente al describir lo que, desde su perspectiva, está mostrando la Bicolor: “Es una selección pálida”.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
10 de 17

Maradiaga incluso estableció una comparación con el equipo que venía disputando el proceso anterior y aseguró: “Es una selección que me recuerda a la anterior”.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
11 de 17

El comunicador también dirigió un mensaje al nuevo entrenador de Honduras, José Francisco Molina, al señalar: “Con todo respeto Molina, yo no vi diferencia a esta selección a la de la eliminatoria pasada...”
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
12 de 17

La crítica de Rely también alcanzó la falta de iniciativa que observó en los futbolistas hondureños durante el encuentro ante Surinam.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
13 de 17

Sobre ese aspecto, fue directo y sentenció: “Nadie le pega, nadie intenta nada”.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
14 de 17

Maradiaga también cuestionó la manera en que los jugadores afrontan los resultados adversos y criticó que parezcan marcharse después de perder sin mostrar mayor reacción.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
15 de 17

En ese sentido, lanzó otra de sus frases más fuertes: “Son unos muchachos que pierden y parten sin novedad”.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
16 de 17

Finalmente, Rely dejó un contundente mensaje: “A ustedes no se les duele que sienten la derrota”.
Rely Maradiaga explota contra Selección de Honduras y señala culpable: Reviven polémica
17 de 17

Cabe destacar, que en el pasado Rely tuvo una "polémica de la horchata" por críticas a los seleccionados, que no le respondieron de la mejor manera a sus comentarios.

Cargar más fotos