Dereck sorprende, Edwin sigue por aparte y personal de limpieza en el Nacional

Jugadores realizan trabajos por aparte en la selección de Honduras, Edwin Rodríguez todavía no se une al grupo y Dereck Moncada sorprende
Desde horas tempranas se vio muchas personas en el estadio Nacional realizando trabajos de limpieza tras el partido de Honduras ante Surinam
Una mala costumbre como siempre. Así quedaron las diferentes áreas del estadio Nacional luego de la derrota 2-3 de Honduras ante Surinam.
Además de lo que fue la limpieza, también se le dio retoques al escenario deportivo de la capital.
El equipo hondureño no tuvo descanso, durmieron pocas horas y luego se movieron de nuevo a la cancha del estadio donde recibieron la derrota por Liga de Naciones.
José Francisco Molina sabe que ya no puede fallar en esta Liga de Naciones de la Concacaf y por eso aprovechó esta mañana antes de viajar a Jamaica.
Por su parte el atacante Edwin Rodríguez sigue realizando trabajos por aparte, en su recuperación para poder estar en los juegos siguientes de la H
Rodríguez no pudo ser parte de los elegidos para el pasado partido ante Surinam y tampoco se ha asegurado que llegue al próximo que será ante Jamaica.
Los jugadores que fueron titulares en el partido ante Surinam realizaron trabajos diferenciados, sin mucha exigencia.
Por su parte Dereck Moncada, quien salió con molestias del pasado juego ante Surinam, entrenó con normalidad con el resto de jugadores que sumaron minutos.
El gran calor que hizo por la mañana en la capital hondureña se veía reflejado en los jugadores, pero tenía que ser así para aprovechar y luego viajar al caribe.
Honduras se enfrenta este lunes 28 de septiembre ante Jamaica en Kingston a las 6:00 de la tarde por la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf.