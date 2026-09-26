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Dereck sorprende, Edwin sigue por aparte y personal de limpieza en el Nacional

Jugadores realizan trabajos por aparte en la selección de Honduras, Edwin Rodríguez todavía no se une al grupo y Dereck Moncada sorprende

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 12:19
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Jugadores realizan trabajos por aparte en la selección de Honduras, Edwin Rodríguez todavía no se une al grupo y Dereck Moncada sorprende

 Fotos: David Romero
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Desde horas tempranas se vio muchas personas en el estadio Nacional realizando trabajos de limpieza tras el partido de Honduras ante Surinam
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Una mala costumbre como siempre. Así quedaron las diferentes áreas del estadio Nacional luego de la derrota 2-3 de Honduras ante Surinam.
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Además de lo que fue la limpieza, también se le dio retoques al escenario deportivo de la capital.
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El equipo hondureño no tuvo descanso, durmieron pocas horas y luego se movieron de nuevo a la cancha del estadio donde recibieron la derrota por Liga de Naciones.
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José Francisco Molina sabe que ya no puede fallar en esta Liga de Naciones de la Concacaf y por eso aprovechó esta mañana antes de viajar a Jamaica.
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Por su parte el atacante Edwin Rodríguez sigue realizando trabajos por aparte, en su recuperación para poder estar en los juegos siguientes de la H
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Rodríguez no pudo ser parte de los elegidos para el pasado partido ante Surinam y tampoco se ha asegurado que llegue al próximo que será ante Jamaica.
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Los jugadores que fueron titulares en el partido ante Surinam realizaron trabajos diferenciados, sin mucha exigencia.
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Por su parte Dereck Moncada, quien salió con molestias del pasado juego ante Surinam, entrenó con normalidad con el resto de jugadores que sumaron minutos.
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El gran calor que hizo por la mañana en la capital hondureña se veía reflejado en los jugadores, pero tenía que ser así para aprovechar y luego viajar al caribe.
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Honduras se enfrenta este lunes 28 de septiembre ante Jamaica en Kingston a las 6:00 de la tarde por la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf.
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