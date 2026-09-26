Datos: El rendimiento de Honduras vs Surinam en la Nations League 2026

La selección de Honduras inició con el "pie izquierdo" en su debut en la Concacaf Nations League 2026, cayendo ante Surinam 2-3 jugando de local. Conozca el rendimiento de "La H" según datos de Sofascore.
En los 90 minutos de juego, la selección catracha tuvo un juego trabado en el medio campo, dominado por Surinam con un 65% de la posesión del balón, mientras que Honduras tuvo un 35%.
Honduras hizo un total de 10 tiros, de los cuales cinco fueron a puerta, tres se desviaron y otros dos dentro del área rival. En cambio, Surinam con 13 disparos, cuatro fueron al arco hondureño, ocho afuera y uno fue bloqueado.
A partir del segundo tiempo y tras la salida de Dereck Moncada, la selección hondureña empezó a verse inferior a su rival, un papel muy distinto a los 30 minutos del primer tiempo.
Sofascore reveló que Honduras tuvo apenas una ocasión clara realizada, mientras Surinam concretó dos. También señaló que "La H" tuvo 11 toques en el área penal de Surinam. Sin embargo, sus rivales los superaron con 19 toques.
Honduras realizó un total de 308, de los cuales 251 fueron precisos (efectividad del 81%). En cuanto a Surinam, tuvo una efectividad del 90% con 524 pases de un total de 583.
La precisión de los pases es algo en lo que tendrá que trabajar el conjunto hondureño. Su efectividad en balones largos fue del 40% y la de Surinam de un 52%. Respecto a los cruces, de 14 intentos apenas uno salió correcto. Por su parte, Surinam tuvo una efectividad del 44% en cruces.
Honduras fue superior a Surinam tanto en duelos aéreos como en cancha, pero no bastó para remontar el partido. La bicolor ganó el 52% de duelos y Surinam el 48%.
"La H" ganó 33 de 67 duelos a ras de suelo (49% de efectividad), ganó 10 de 16 duelos aéreos (63% de efectividad) y nueve de 18 regates (50% de efectividad).
Por parte de Surinam, ganó 34 de 67 duelos a ras de suelo (51%), seis de 16 duelos aéreos (16%) y tres de 10 regates (30%).
En el sector defensivo, Honduras ganó el 79% de entradas y Surinam el 60%. Aun así, el equipo caribeño sudamericano adscrito a Concacaf mantuvo arrinconado a Honduras, cortando su generación de ataque.
Honduras concretó 14 entradas, cinco intercepciones, 49 recuperaciones, 21 despejes y un error que conllevó un disparo por parte del rival.
Por su parte, Surinam hizo 15 entradas, 12 intercepciones, 42 recuperaciones, 15 despejes y cuatro errores que derivaron en disparo por parte de Honduras.
Entre otros datos, Surinam cometió 10 faltas, seis menos que Honduras (16). Además, fueron amonestados dos jugadores de Surinam: Lonwijk y el capitán Abena.
Honduras ejecutó 10 tiros libres y Surinam 10. Asimismo, consiguió dos tiros de esquina, mientras la selección rival, tres.
Pese a que fue un partido con cinco goles, la participación de los arqueros no fue tan alta como se esperaría. El arquero hondureño Edrick Menjívar hizo dos atajadas, de las cuales una fue una acción de peligro de gol.
En cuanto al guardameta de Surinam, Etienne Vaessen, hizo tres atajadas. de las cuales dos fueron calificadas por Sofascore como "grandes paradas".
El entrenador español José Francisco Molina deberá hacer cambios estratégicos para hacerle frente a Jamaica el próximo 28 de septiembre, ¿podrá conseguir su primera victoria en partidos oficiales?