Horóscopo de hoy: reflexión, relaciones y nuevas oportunidades para los signos

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada invita a bajar el ritmo y prestar atención a las decisiones personales. Mientras algunos signos encontrarán apoyo inesperado, otros podrían vivir encuentros o situaciones que los lleven a replantearse el rumbo que siguen.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Todo lo que tenga que ver con personas que dependan de ti irá sobre ruedas en el día de hoy. El momento es propicio para que desarrolles tus habilidades pedagógicas: aprovecha para dar ejemplo, y, si alguien te lo pide, no dudes en ofrecerle tus consejos.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Podría asaltarte una duda moral que no te permitirá ocuparte de ninguna otra cuestión. Deberás meditarla en profundidad, porque seguramente acabe afectando a personas de tu entorno laboral o familiar.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Comenzarás a comprobar que las metas que te has propuesto no son inalcanzables, ahora es el momento de tomar la iniciativa y obtener algún éxito parcial que te anime a ganar completamente la guerra, especialmente si se trata de cuestiones de amor.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las tareas domésticas amenazarán con recluirte en casa en este día festivo, pero si controlas el tiempo y aprovechas la mañana, disfrutarás de unas horas de ocio con un sabor especial, con la conciencia tranquila por el trabajo bien hecho.

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LEO (23 julio - 22 agosto). El día invita a descansar, a concederte una jornada de relax. Al menos, en el plano físico; aunque no sea el mejor momento para hacer ejercicio, sí puedes dar rienda suelta a alguna actividad mentalmente creativa.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). El punto de soberbia que a veces aflora en tu carácter te traerá muchas complicaciones sentimentales, cuando ya has bajado la guardia y puede aflorar ante la otra persona esa sensación de que no se la escucha.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Debes tomarte la vida de otra manera, sobre todo en el trabajo. Te preocupas más de lo necesario y todo se termina solucionando sin demasiadas dificultades. La economía va funcionando, aunque no nades en la abundancia. Sigue así.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Deberías estar feliz en un entorno festivo, pero tienes en ocasiones una tendencia al enfrentamiento con el mundo que te rodea que seguro está relacionada con tu confusión interior. Tendrás que aclararte para recomponer tus relaciones sociales.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Vivirás una jornada ideal para las relaciones sociales, donde brillarás con tu don de gentes y tu simpatía; si no tienes pareja, tendrás oportunidad de entablar una relación, aparentemente fugaz, pero que puede tener su calado para el futuro.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu jornada se centrará en cuestiones relacionadas con la belleza, la estética y la imagen, seguramente debido a alguna fiesta familiar que se celebrará en breve. Tendrás en cuenta las opiniones de personas que normalmente no cuentan para ti.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Encontrarás apoyo y reflexión en personas ajenas en principio a tu círculo social, e incluso sus consejos te ayudarán a ver mejor las cosas. Te sientes sorprendido y desconcertado, pero también agradecido y con ganas de más.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Un viaje lejano de tu lugar de residencia puede llegar a cambiar tus planes de vida. Con ello, es posible que te plantees pedir consejo para variar el rumbo de lo que hasta ahora era un camino bien definido. Buen momento para reflexionar en solitario.