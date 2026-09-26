Honduras concluye su primer bombardeo de nubes para estimular las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras concluyó este sábado el primer vuelo de estimulación de nubes, como parte del proyecto impulsado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para contribuir a incrementar las precipitaciones en zonas afectadas por el déficit de lluvias. La aeronave despegó a las 5:10 de la tarde desde el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, y realizó la dispersión de yoduro de plata sobre formaciones nubosas que presentaban las condiciones atmosféricas requeridas para la intervención.

La operación forma parte de una estrategia con la que las autoridades buscan favorecer las lluvias y contribuir a la recuperación de las reservas de agua, especialmente en sectores del Corredor Seco y otras zonas consideradas de importancia para el abastecimiento del recurso. Entre las áreas contempladas para el proyecto se encuentran sectores de influencia de la represa Francisco Morazán, conocida como El Cajón, además de zonas cercanas a San Marcos de Colón, Choluteca. También se contemplan áreas de Choluteca, Maraita y Liure, en el sector del río Texiguat, El Paraíso, así como otros puntos de Francisco Morazán, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué ocurrió durante la intervención?

La estimulación consiste en dispersar yoduro de plata desde una aeronave sobre nubes que ya contienen humedad y reúnen determinadas características atmosféricas. El compuesto es utilizado para favorecer la formación de cristales de hielo y gotas dentro de las nubes, con el objetivo de estimular las precipitaciones. Sin embargo, el destino de cada vuelo no se determina de manera anticipada. Los especialistas deben identificar las formaciones nubosas que reúnen las condiciones necesarias para realizar la intervención. Con esta primera operación ya realizada, el proyecto contempla alrededor de 20 vuelos durante un período estimado de dos a tres meses. La continuidad de las intervenciones dependerá de la presencia de nubes aptas para la estimulación y de las condiciones meteorológicas de cada jornada.