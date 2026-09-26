¿El bombardeo de nubes ayudaría a recuperar las represas? Esto dice la Alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- La siembra de nubes que se prepara en Honduras podría contribuir a incrementar las precipitaciones en algunas zonas afectadas por la sequía, pero el eventual aumento de las lluvias no puede traducirse directamente en un porcentaje de recuperación para las represas que abastecen de agua potable al Distrito Central.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, explicó que en otros países se han registrado incrementos de las precipitaciones mediante esta técnica, aunque aclaró que ese porcentaje no puede aplicarse directamente al nivel de almacenamiento de los embalses.

“El bombardeo de nubes está bien, en otros países se ha registrado que pudiese aumentar entre un 5% hasta un 15% más de lluvia”, manifestó Zelaya al ser consultado por EL HERALDO sobre la técnica.

No obstante, explicó que un eventual incremento de las precipitaciones no significa que las represas aumentarán en la misma proporción, debido a que el agua debe caer en las zonas de captación y posteriormente llegar hasta los embalses.

“Pero recordemos que eso no significa que las represas van a aumentar de un 5 a 15%; todo depende de dónde llueve y cuánta agua termine llegando a las represas”, señaló el alcalde.

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La aclaración cobra relevancia debido a que la Alcaldía del Distrito Central proyecta que, con las lluvias que todavía podrían registrarse durante el invierno, Los Laureles podría alcanzar hasta un 60% de su capacidad y La Concepción hasta un 40%.