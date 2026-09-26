¿El bombardeo de nubes ayudaría a recuperar las represas? Esto dice la Alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- La siembra de nubes que se prepara en Honduras podría contribuir a incrementar las precipitaciones en algunas zonas afectadas por la sequía, pero el eventual aumento de las lluvias no puede traducirse directamente en un porcentaje de recuperación para las represas que abastecen de agua potable al Distrito Central.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, explicó que en otros países se han registrado incrementos de las precipitaciones mediante esta técnica, aunque aclaró que ese porcentaje no puede aplicarse directamente al nivel de almacenamiento de los embalses.
“El bombardeo de nubes está bien, en otros países se ha registrado que pudiese aumentar entre un 5% hasta un 15% más de lluvia”, manifestó Zelaya al ser consultado por EL HERALDO sobre la técnica.
No obstante, explicó que un eventual incremento de las precipitaciones no significa que las represas aumentarán en la misma proporción, debido a que el agua debe caer en las zonas de captación y posteriormente llegar hasta los embalses.
“Pero recordemos que eso no significa que las represas van a aumentar de un 5 a 15%; todo depende de dónde llueve y cuánta agua termine llegando a las represas”, señaló el alcalde.
La aclaración cobra relevancia debido a que la Alcaldía del Distrito Central proyecta que, con las lluvias que todavía podrían registrarse durante el invierno, Los Laureles podría alcanzar hasta un 60% de su capacidad y La Concepción hasta un 40%.
Esos porcentajes corresponden a una proyección sobre el comportamiento de las lluvias y no a un cálculo que contemple necesariamente el efecto de la siembra de nubes.
La técnica que oficialmente se denomina siembra de nubes consiste en intervenir nubes que ya existen y que reúnen determinadas condiciones atmosféricas para estimular la precipitación.
Esta técnica se viene anunciando en los últimos días; sin embargo, hay atraso, que según la última información que dio a EL HERALDO el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, fue por retenciones en aduanas de los Estados Unidos.
En el caso del Distrito Central, el objetivo es que las precipitaciones se produzcan en las cuencas que alimentan los embalses y no únicamente sobre la zona urbana de Tegucigalpa y Comayagüela.
La planificación contempla intervenir sectores vinculados con las fuentes de abastecimiento de la capital, como la sierra de Lepaterique, donde nace el río San José, que abastece La Concepción, y Guacerique, que llena Los Laureles.
Zelaya considera que cualquier medida que pueda contribuir a generar precipitaciones representa un esfuerzo adicional frente al déficit de agua que enfrenta la capital.
“Sin embargo, todo esfuerzo es bueno, especialmente en tiempos de crisis”, expresó el alcalde.
El alcalde agregó que la situación de las represas mantiene la necesidad de buscar alternativas que permitan aprovechar las condiciones que todavía puedan presentarse durante el invierno.
En ese sentido, la siembra de nubes forma parte de las acciones que se analizan para intentar favorecer las precipitaciones en las zonas de captación, aunque el resultado dependerá de las condiciones atmosféricas y de la cantidad de agua que finalmente logre incorporarse a los embalses.