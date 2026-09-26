Los Laureles podría con 60% y La Concepción con 40% de agua tras el invierno

Tegucigalpa, Honduras.- Las represas que abastecen de agua potable al Distrito Central podrían registrar una recuperación durante lo que resta del invierno; sin embargo, los niveles proyectados obligarían a mantener medidas de racionamiento para garantizar el suministro durante la temporada seca en la capital.
Según la proyección de los técnicos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el embalse Los Laureles podría alcanzar hasta un 60% de su capacidad, mientras que La Concepción llegaría como máximo a un 40%.
El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, explicó que estos niveles se miden de acuerdo con el comportamiento esperado de las lluvias.
“Lo máximo: Concepción a 40% y Laureles a 60%, es lo que informan los técnicos”, afirmó Zelaya al referirse a la recuperación que podrían alcanzar ambos embalses durante el resto del invierno.
El edil reconoció que la situación continuará siendo complicada para el abastecimiento de agua potable de Tegucigalpa y Comayagüela.
“Es una situación complicada”, manifestó el alcalde al explicar el escenario que enfrentaría la capital con esos niveles de almacenamiento.
La crisis hídrica se agravó durante los últimos meses debido a la reducción de las lluvias y al descenso sostenido de las principales fuentes de abastecimiento. Y es que el 26 de mayo la comuna declaró una emergencia hídrica por 90 días ante la disminución de las reservas.
Y es que para septiembre el panorama se tornó más crítico cuando la Unidad de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) reportó que Los Laureles y La Concepción se acercaban al 25% de almacenamiento, considerado el nivel más bajo ante la demanda de agua de los capitalinos.
Ante esta situación, la Alcaldía anunció que desde el 20 de septiembre la distribución del agua potable pasaría de ciclos de nueve a 12 días, debido a los bajos niveles registrados en las represas.
EL HERALDO consultó sobre si el escenario proyectado significaría que los capitalinos continuarían recibiendo agua cada 12 días. Zelaya explicó que el intervalo podría modificarse dependiendo de la recuperación de los embalses.
“Podremos bajar a nueve días o siete, dependiendo del comportamiento de las represas”, señaló el alcalde.
No obstante, Zelaya advirtió que una eventual recuperación durante el invierno no significaría que la crisis estaría completamente superada, debido a que las reservas deberán sostener el abastecimiento durante varios meses.
“Pero recordemos que esos niveles nos servirán para subsistir noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril del otro año”, explicó el edil.
Actualmente, el subsistema Los Laureles registraba un 28.05 % de su capacidad, mientras que La Concepción alcanzaba el 24.74 %. El reporte establece que el nivel crítico se ubica en el 25%, por lo que ambas represas permanecían en condiciones de riesgo.
El último reporte de la UMAPS publicado el pasado viernes 25 de septiembre, informaba que los Laureles almacenaban 2.947 millones de metros cúbicos, con una producción en planta de 450 litros por segundo. UMAPS clasificó su riesgo hídrico como alto.
Mientras que la Concepción almacenaba 8.961 millones de metros cúbicos, con una producción en planta de 650 litros por segundo.