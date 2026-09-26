Los Laureles podría con 60% y La Concepción con 40% de agua tras el invierno

Tegucigalpa, Honduras.- Las represas que abastecen de agua potable al Distrito Central podrían registrar una recuperación durante lo que resta del invierno; sin embargo, los niveles proyectados obligarían a mantener medidas de racionamiento para garantizar el suministro durante la temporada seca en la capital.

Según la proyección de los técnicos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el embalse Los Laureles podría alcanzar hasta un 60% de su capacidad, mientras que La Concepción llegaría como máximo a un 40%.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, explicó que estos niveles se miden de acuerdo con el comportamiento esperado de las lluvias.

“Lo máximo: Concepción a 40% y Laureles a 60%, es lo que informan los técnicos”, afirmó Zelaya al referirse a la recuperación que podrían alcanzar ambos embalses durante el resto del invierno.

El edil reconoció que la situación continuará siendo complicada para el abastecimiento de agua potable de Tegucigalpa y Comayagüela.

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“Es una situación complicada”, manifestó el alcalde al explicar el escenario que enfrentaría la capital con esos niveles de almacenamiento.