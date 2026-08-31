Sin lluvias, represas de Tegucigalpa llegarían a niveles críticos el 14 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Las represas que abastecen de agua a Tegucigalpa se encaminan hacia niveles críticos ante el déficit de lluvias, por lo que la Alcaldía del Distrito Central mantiene bajo monitoreo permanente el comportamiento de los embalses y evalúa nuevas medidas para enfrentar la emergencia hídrica. De acuerdo con las proyecciones presentadas por la Alcaldía y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), a través del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las represas llegarían a sus niveles más críticos -abajo del 25%- el 14 de septiembre. Mientras tanto, el embalse La Concepción alcanzaría el 20 % de su capacidad el 4 de octubre, un escenario que obligaría a evaluar un aumento de los racionamientos. “Al 14 de septiembre se tiene previsto llegar a los niveles más críticos de las represas. Según nuestros calendarios, estaríamos a finales de septiembre o principios de octubre viendo cómo se está comportando el nivel de las represas”, explicó el alcalde Juan Diego Zelaya. Actualmente, el esquema de racionamiento contempla interrupciones de hasta nueve días, pero la situación podría agravarse si La Concepción alcanza el 20 %. Ese porcentaje es considerado por las autoridades como un nivel supercrítico para el abastecimiento de la capital. “Cuando lleguemos al 20 % en La Concepción, vamos a tomar ese tipo de decisiones. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando, entregando agua y habilitando pozos. El tema de los pozos a mí me llena de mucha esperanza”, manifestó Zelaya en una conferencia de prensa. El alcalde señaló que la Alcaldía y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) mantienen una mesa técnica semanal para revisar el comportamiento de los embalses y los pronósticos de lluvia, con el propósito de anticiparse a un escenario más complicado.

“¿Va a haber agua? ¿Va a llover? Sí, pero eso no significa que vamos a salir inmediatamente de la crisis. Esta crisis no se va a resolver cuando empiece a llover”, advirtió el edil capitalino. Zelaya explicó que, aunque comiencen las precipitaciones, el agua deberá ser almacenada para recuperar los niveles de los embalses. Por esa razón, descartó que el inicio de las lluvias permita regresar de inmediato al esquema normal de distribución. “El agua que llueva la tenemos que guardar. Eso quiere decir que los racionamientos van a continuar, que no vamos a volver a la normalidad de inmediato y que no sabemos qué va a pasar en estos tiempos”, indicó el edil. Ante la emergencia, la Alcaldía informó que se entregaron más de siete millones de galones de agua de manera gratuita a distintos sectores de la capital. Además, se trabaja en la habilitación de pozos que permitirían incorporar nuevas fuentes de abastecimiento al sistema. Otro de los componentes de la estrategia es la protección de las cuencas que abastecen a Tegucigalpa donde la Alcaldía trabaja con las Fuerzas Armadas y la Policía Municipal en labores de vigilancia, control y prevención de contaminación en las zonas de recarga hídrica.

La Alcaldía también anunció controles ante denuncias de incrementos en el precio del agua distribuida por pipas. Según Zelaya, en algunos sectores el costo habría aumentado de 50 a 85 lempiras y, en ciertos casos, hasta 100 lempiras.

Por su parte, Raúl Lanza, gerente interino de UMAPS, confirmó que la mesa técnica continuará evaluando semanalmente los pronósticos y el nivel de los embalses y reiteró que el punto determinante será alcanzar el 20% en La Concepción. “Definitivamente, si llegamos a ese punto, vamos a pasar de un racionamiento de nueve días a uno de doce días”, concluyó Lanza.

Fenómeno del Niño continúa

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y mantiene en alerta a la zona central y el corredor seco de Honduras, debido a la escasez de lluvias registrada durante los últimos meses. Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, advirtió que las condiciones podrían intensificarse durante noviembre y diciembre. Según Argeñal, la temperatura en la región donde se determina la presencia de El Niño es cerca de dos grados celsius por encima del promedio durante la última semana, una señal de que el fenómeno presenta una intensidad considerable. Los modelos pronostican que la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial podría alcanzar hasta 3.5 grados sobre lo normal.