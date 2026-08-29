95 días de crisis de agua: Tegucigalpa sigue a la espera de la lluvia

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace 95 días, las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantienen vigente la emergencia hídrica que afecta a la capital hondureña, una medida adoptada oficialmente el 26 de mayo debido al descenso en los niveles de las represas Los Laureles y La Concepción. La declaratoria contempló acciones para garantizar el abastecimiento de las familias y enfrentar una situación que comenzaba a complicar el suministro en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela. “Lo más importante, creo yo, es la declaratoria temprana. Esta nos permitió avanzar en los procesos para poder hacer una distribución a los sectores que ya sabíamos que no iban a estar recibiendo agua”, explicó Julio Quiñónez, del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger). Desde ese momento, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) comenzó a ajustar sus operaciones para administrar unas reservas cada vez más limitadas. Los reportes del 27 de mayo reflejaban que La Concepción se encontraba en alrededor del 42.66 por ciento de su capacidad, mientras las autoridades advertían sobre la necesidad de cuidar cada metro cúbico disponible. A finales de mayo, la Alcaldía Municipal anunció que las unidades comenzarían a ejecutar acciones para atender a las zonas afectadas, entre ellas el abastecimiento mediante camiones cisterna. El 9 de junio, los registros de UMAPS mostraban que Los Laureles se encontraba en 35.55% y La Concepción en 40.96%. Aunque las lluvias habían generado cierta esperanza, las autoridades mantenían la preocupación porque los embalses continuaban lejos de niveles seguros.

Para el 22 de junio, UMAPS puso en marcha nuevos calendarios de distribución, con turnos para diferentes colonias y sectores. El objetivo era administrar el agua disponible y garantizar que el recurso alcanzara para más familias durante el mayor tiempo posible. Quiñónez destacó que la emergencia también permitió generar conciencia entre los capitalinos sobre la necesidad de reducir el consumo y cuidar las reservas. “La declaratoria de emergencia generó una alerta en la población, en donde muchos entendieron la importancia de cuidar el agua. Esto, lógicamente, generó un beneficio favorable porque bajaron los consumos”, señaló. Una semana después, el 29 de junio, la alcaldía municipal confirmó que los racionamientos continuarían durante julio. La distribución comenzó a depender cada vez más de horarios y días establecidos, mientras los capitalinos debían organizar sus actividades en función de las pocas horas en que recibían el servicio.

El 1 de julio, Los Laureles registraba alrededor del 41.12 por ciento y La Concepción 38.01%. Las variaciones en los niveles no cambiaban el panorama general: las principales fuentes superficiales continuaban bajo presión y la emergencia hídrica seguía vigente. La preocupación aumentó todavía más cuando UMAPS comparó los niveles registrados en mayo con los de julio. Para el 5 de julio, La Concepción había perdido varios puntos porcentuales desde el inicio de la emergencia, una señal de que el consumo y la falta de lluvias continuaban golpeando las reservas destinadas a abastecer a la capital. Ante la situación, la comuna capitalina buscó alternativas para reducir la dependencia de las represas. Durante julio, la perforación y recuperación de pozos adquirió mayor importancia dentro de la estrategia municipal. “Si bien hemos tenido horarios de distribución de agua, esta búsqueda nos va a permitir que el suministro llegue de manera más completa a la población, una vez que los pozos estén operando y generando más agua”, explicó Quiñónez al referirse a las fuentes alternativas. La situación llegó a otro momento crítico el 22 de julio, cuando la AMDC y UMAPS presentaron un plan de contingencia que contemplaba decenas de camiones cisterna y numerosas rutas diarias. El operativo buscaba llevar agua a cientos de sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, especialmente a las zonas donde los racionamientos habían dejado a las familias durante varios días sin el líquido. Un día después, el 23 de julio, el alcalde Juan Diego Zelaya describió la situación como una de las crisis de abastecimiento más severas de las últimas décadas. También colocó sobre la mesa soluciones de largo plazo, entre ellas la represa San José, un proyecto que la administración municipal considera fundamental para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua de la capital. Agosto comenzó sin que las condiciones mejoraran de manera significativa. El 6 de agosto, la Alcaldía incluso analizaba elevar el nivel de alerta debido al descenso de las reservas y a la falta de lluvias suficientes.