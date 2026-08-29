Génesis vs Marathón EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

La Paz, Honduras.- El Génesis de Fernando Mira recibe al Marathón de Silvio Rudman por la fecha 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional en el estadio Roberto Suazo Córdova.
Génesis llega arropado de su buen paso jugando en casa, donde suman dos victorias, mientras que los esmeraldas lo hacen motivados tras su clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
El duelo enfrentará a dos equipos que llegan con argumentos para protagonizar un gran espectáculo deportivo.
El Marathón quiere seguir demostrando que es fuerte candidato al título en la Liga Nacional, pero tendrá que enfrentar a un Génesis que quiere dar la sorpresa en este torneo.
El canal GOTV se encuentra disponible en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo, además de Multicable en canal 24 a nivel nacional.
Igual, en las diferentes cableras y repetidoras de Honduras se podrá ver el Génesis vs Marathón. Esta será la segunda transmisión que estaremos llevando, luego de la contundente goleada del Génesis 3-0 sobre Platense en la jornada 3 del Apertura.
Hora y canal dónde ver el partido EN VIVO
Hora: 3:00 PM
Canal: Gotv y HCH