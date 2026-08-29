Génesis vs Marathón EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

La Paz, Honduras.- El Génesis de Fernando Mira recibe al Marathón de Silvio Rudman por la fecha 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional en el estadio Roberto Suazo Córdova.

Génesis llega arropado de su buen paso jugando en casa, donde suman dos victorias, mientras que los esmeraldas lo hacen motivados tras su clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El duelo enfrentará a dos equipos que llegan con argumentos para protagonizar un gran espectáculo deportivo.