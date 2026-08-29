De La Ghetto recuerda sus inicios y destaca el poder de las redes previo a su concierto en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- De La Ghetto no se considera uno de los pioneros del reguetón. El artista, que se presentará este sábado a las 8 de la noche en el Coliseo Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa, reconoce como referentes a las figuras que marcaron el género durante la década de los años 90 y se define como parte de la generación que aprendió de ellos. “Los pioneros del reggaetón son los artistas de los 90. Yo empecé en el 2006. Esa es la escuela mía”, expresó el cantante en entrevista con EL HERALDO al hablar sobre sus inicios en la música urbana.

Para De La Ghetto, los nombres que abrieron el camino dentro del género son claros. “Los pioneros, Vico C, Gringo, Daddy Yankee, Chesina, Pirín, esa gente. Esos son los pioneros. Yo soy estudiante de ellos”, manifestó. Aunque durante la conversación surgió la conocida frase de que muchas veces “el estudiante supera al maestro”, el artista respondió entre risas y sin negar esa posibilidad: “También, eso es así, eso es así”.

Sus inicios junto a Arcángel y el poder de internet

Al recordar la etapa en la que comenzó a abrirse camino dentro de la música urbana, De La Ghetto mencionó el papel que tuvo junto a Arcángel en el desarrollo del trap y en el aprovechamiento de las primeras redes sociales como plataformas de difusión. “Fuimos yo y Arcángel, yo creo que fuimos los pioneros, ¿me entienden? En el trap, y fuimos los pioneros también de lo que es las redes sociales”, afirmó. El artista recordó que cuando comenzaron, en 2006, las figuras de generaciones anteriores todavía no utilizaban internet y las plataformas digitales de la misma manera. “Cuando nosotros comenzamos en el 2006, pues la vieja escuela, antes de nosotros, no estaban atentos a lo que eran las redes, el internet. Cuando nosotros comenzamos con el MySpace, el YouTube, el Twitter, pues gracias a eso fue lo que nos hicieron grandes a nosotros”, relató.

Para De La Ghetto, esas plataformas fueron fundamentales porque les permitieron darse a conocer sin contar con los recursos tradicionales de la industria musical. “Cuando nosotros veníamos de la calle, no teníamos dinero ni la herramienta para sonar en la radio, para sonar en la televisión, para pagar a una publicista y estar con una disquera. Pues nosotros usamos las redes sociales”, explicó. Incluso, considera que la dinámica actual de las plataformas digitales tiene similitudes con lo que ellos comenzaron a experimentar años atrás. “Todo lo que está pasando ahora mismo con el Spotify, con Apple Music, ya nosotros estábamos haciendo eso ya antes, mucho antes de lo que está pasando ahora mismo”, manifestó.

Más fácil lanzar música, más difícil mantenerse

Para el artista, las herramientas tecnológicas han facilitado la publicación de canciones, aunque han hecho más complicada la permanencia de los artistas en un mercado saturado de nuevos lanzamientos. “Yo diría que ahora es más fácil de sacar música, pero es más difícil mantenerse con la cantidad de música, con todo lo que está pasando”, expresó.

De La Ghetto explicó que actualmente una canción puede perder rápidamente visibilidad entre la enorme cantidad de estrenos. “A veces tú sacas un lanzamiento y la gente ni se da de cuenta. Tú sabes, antes tú sacabas un tema y podías trabajarlo seis meses, ocho meses. Ahora es como que tú sacas una canción y pasa por desapercibido, y la gente dice: ‘¿Pero cuándo va a sacar algo?’. Yo saqué algo hace un mes, ¿me entiendes? Es por eso”, comentó. Su conclusión sobre la dinámica actual de la industria es clara: “Yo diría que ahora es más fácil, pero es más difícil mantenerse”. El cantante considera que la velocidad con la que circula la música también provoca que los temas pierdan vigencia más rápidamente. Por esa razón, aseguró que no busca publicar canciones de manera constante únicamente por aumentar su presencia en las plataformas. “Yo por lo menos saco, pero no intento sacar tanta música, porque imagínate, yo por lo menos, yo tengo mi catálogo bastante fuerte, tengo muchos clásicos, tengo muchos temas”, expresó. Y dejó un consejo para las nuevas generaciones: “Que es bueno sacar mucha música, pero también es malo, ¿me entiendes? Yo creo que si vas a sacar música, saca música con buena calidad, porque a veces de sacar por sacar no vale la pena, porque se pierden los temas”.

La canción que pudo ser más grande

Durante la conversación, De La Ghetto también reveló cuál considera una de las canciones más infravaloradas de su catálogo. “Yo diría que ‘Massacre Musical’, que en Puerto Rico fue bien popular y yo creo que en estos momentos, si hubiésemos sacado ahora, la voz fuera más grande”, afirmó. Aunque reconoce que la canción tuvo éxito en su momento, considera que pudo haber alcanzado una dimensión todavía mayor.

“Pero fue grande en aquel momento, es un tema que no canto mucho, lo canto así dependiendo el concierto en Puerto Rico, cuando canto, pero yo creo que pudo ser más grande de lo que era”, concluyó. De La Ghetto llegará este sábado al escenario en Tegucigalpa con un repertorio respaldado por una trayectoria que comenzó en la calle y encontró en las primeras plataformas digitales una herramienta para abrirse paso en la industria musical.

Más de 15 años visitando Honduras

De La Ghetto aseguró que mantiene recuerdos especiales de Honduras, país que ha visitado durante más de una década y media. “El público, es un público bien cariñoso, un público bien activo, un público que exige la calidad musical. Llevo viniendo a Honduras hace más de 15 años y me encanta lo que es Tegucigalpa, San Pedro Sula”, comentó. El cantante también destacó otros aspectos que han marcado sus visitas al país. “La comida, la cultura, todo es bello, fascinante”, afirmó. Sin embargo, reconoció que sus recorridos por Honduras han sido limitados principalmente a las dos ciudades más importantes del país. “No he estado más en ningún lugar”, respondió al ser consultado sobre otros destinos que haya visitado.

El crecimiento de la música urbana hondureña