Exfiscal cuestiona a jueces que absolvieron a Alexander Ardón

Tegucigalpa, Honduras.- La exfiscal Nilia Ramos cuestionó la decisión de los jueces que absolvieron a Amílcar Alexander Ardón Soriano por el delito de lavado de activos el pasado 24 de agosto. Ramos lamentó que la justicia hondureña no tomara en cuenta los antecedentes de Ardón por narcotráfico, siendo este condenado a prisión en Estados Unidos y confesando crímenes como el haber participado en el asesinato de 56 personas. "Si una persona es narcotraficante, lavado activos. El narcotráfico es un delito precedente para que se dé lavado de activos", remarcó.

La abogada en Derecho Penal declaró que también hay que considerar lo que presentó el Ministerio Público como medios de prueba durante el proceso judicial, recordando que los jueces actúan conforme a lo presentado por la Fiscalía y los argumentos de la defensa. "El juez es un tercero imparcial. Lo que pasa es que estos terceros imparciales a veces se convierten en cómplices del delito cuando absuelven a personas que han sido confesas, y en el caso del señor Ardón fue confeso", dijo. Además, mencionó que este incluso sirvió como testigo en juicios contra otros narcotraficantes y narcopolíticos acusados en Estados Unidos. Cabe recordar que de los juicios más sonados en los que participó Ardón fue en el del expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández. A criterio de Ramos, es necesario hacer una auditoría al Poder Judicial. "Hay que ver qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal, porque estas actitudes le quitan credibilidad y el caso del señor Ardón, es un caso manifiesto", apuntó.

Absuelto por errores en peritaje