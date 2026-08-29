Exfiscal cuestiona a jueces que absolvieron a Alexander Ardón

Tegucigalpa, Honduras.- La exfiscal Nilia Ramos cuestionó la decisión de los jueces que absolvieron a Amílcar Alexander Ardón Soriano por el delito de lavado de activos el pasado 24 de agosto.
Ramos lamentó que la justicia hondureña no tomara en cuenta los antecedentes de Ardón por narcotráfico, siendo este condenado a prisión en Estados Unidos y confesando crímenes como el haber participado en el asesinato de 56 personas.
"Si una persona es narcotraficante, lavado activos. El narcotráfico es un delito precedente para que se dé lavado de activos", remarcó.
La abogada en Derecho Penal declaró que también hay que considerar lo que presentó el Ministerio Público como medios de prueba durante el proceso judicial, recordando que los jueces actúan conforme a lo presentado por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.
"El juez es un tercero imparcial. Lo que pasa es que estos terceros imparciales a veces se convierten en cómplices del delito cuando absuelven a personas que han sido confesas, y en el caso del señor Ardón fue confeso", dijo.
Además, mencionó que este incluso sirvió como testigo en juicios contra otros narcotraficantes y narcopolíticos acusados en Estados Unidos. Cabe recordar que de los juicios más sonados en los que participó Ardón fue en el del expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández.
A criterio de Ramos, es necesario hacer una auditoría al Poder Judicial. "Hay que ver qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal, porque estas actitudes le quitan credibilidad y el caso del señor Ardón, es un caso manifiesto", apuntó.
Absuelto por errores en peritaje
Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso (Copán) por el Partido Nacional, fue acusado en por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) por lavado de activos al presuntamente no poder justificar un patrimonio valorado en 50 millones de lempiras.
Sin embargo, por incosistencias en las pericias de la Fiscalía, el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción absolvió a "Chande". Esto derivó en que el Ministerio Público despidiera a los fiscales y peritos que llevaron el caso.
Jorge Jiménez, presidente de la la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), señaló que la destitución de estos funcionarios no es suficiente, enfatizando que es de suma importancia que se haga una investigación sobre la actuación de los fiscales y el porqué a Ardón no se le entablaron acusaciones relacionadas a los crímenes que confesó ante la justicia estadounidense.
"Debe de existir una investigación porque cometieron abuso de autoridad, porque cometieron delitos con al no investigar y a omitir algunos procedimientos de judiciales y es ahí donde nosotros tenemos que valorar que sí ha sido importante la suspensión o el despido de estos fiscales", expresó.
Igualmente, resaltó que no debe limitarse a una sanción administrativa, "sino que se debe de ir más allá sobre una investigación científica que nos permite esclarecer por qué no se acusó a a esta persona de haber cometido estos crímenes y sobre todo, por qué tenemos un Ministerio Público que no pudo sustentar con la prueba científica este tema de lavado de activos".