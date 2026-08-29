La madre de Lil Nas X fallece mientras el rapero atraviesa su recuperación

Los Ángeles, Estados Unidos.- El rapero y compositor Lil Nas X, de 27 años, confirmó este sábado la muerte de su madre, Tameka Hill, a través de una publicación en Instagram acompañada de varias fotografías familiares.
En el mensaje, el artista le dedicó unas palabras de despedida cargadas de emoción y reconoció que atravesar este momento no será sencillo.
El vínculo entre ambos había sido complicado desde la infancia del músico. Sus padres se separaron cuando él tenía cinco años, lo que llevó a que viviera un tiempo con su abuela antes de que su padre obtuviera la custodia hacia los nueve años.
En entrevistas anteriores, el artista había reconocido que la relación con su madre se vio afectada por la adicción que ella padecía, aunque siempre remarcó que el afecto entre ambos se mantuvo intacto.
La muerte de Hill se produce en un momento delicado para el intérprete de "Industry Baby", quien atraviesa desde hace meses un proceso de recuperación personal.
A finales de 2025 completó un programa de tratamiento en un centro especializado y, en junio, había hecho pública su diagnóstico de trastorno bipolar, además de su seguimiento con un psiquiatra y un terapeuta.
El artista atravesó también un episodio judicial complicado el año pasado, luego de un incidente en Los Ángeles que derivó en su arresto y en varios cargos penales, entre ellos agresión a un oficial de policía.
En abril, la justicia californiana lo admitió en un programa de desviación por motivos de salud mental, evitando así un proceso penal convencional.
Pese a las dificultades, el músico ha insistido en los últimos meses en que se encuentra en un mejor momento personal y creativo, algo que reafirmó públicamente pocos días antes de anunciar la muerte de su madre.