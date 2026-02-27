Qué le pasó al hijo de Lil Jon según el informe de autopsia oficial

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Oficina del Médico Forense del condado Fulton ha revelado que Nathan Smith, hijo del rapero Lil Jon, falleció por ahogamiento en un contexto de consumo de psilocibina, sustancia conocida popularmente como hongos alucinógenos.

El deceso fue catalogado como accidente.Smith, de 27 años, fue hallado sin vida en un estanque del parque Mayfield, en la localidad de Milton, Georgia, el 6 de febrero.

Según el informe forense, tenía psilocibina en el sistema en el momento de su muerte.El joven, que desarrollaba su carrera musical bajo el nombre artístico DJ Young Slade, había sido visto por última vez la mañana del 3 de febrero en su domicilio en Baldwin Drive.