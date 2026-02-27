  1. Inicio
Qué le pasó al hijo de Lil Jon según el informe de autopsia oficial

La Oficina del Médico Forense del condado Fulton ha determinado que Nathan Smith, hijo del rapero Lil Jon, murió de forma accidental. Tenía 27 años

Su padre, el rapero Lil Jon, confirmó la pérdida en un comunicado público a comienzos de febrero.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Oficina del Médico Forense del condado Fulton ha revelado que Nathan Smith, hijo del rapero Lil Jon, falleció por ahogamiento en un contexto de consumo de psilocibina, sustancia conocida popularmente como hongos alucinógenos.

El deceso fue catalogado como accidente.Smith, de 27 años, fue hallado sin vida en un estanque del parque Mayfield, en la localidad de Milton, Georgia, el 6 de febrero.

Según el informe forense, tenía psilocibina en el sistema en el momento de su muerte.El joven, que desarrollaba su carrera musical bajo el nombre artístico DJ Young Slade, había sido visto por última vez la mañana del 3 de febrero en su domicilio en Baldwin Drive.

La Policía de Milton indicó que abandonó la propiedad de forma repentina y sin teléfono móvil, y calificó las circunstancias de la salida como "inusuales".

Los agentes señalaron que podría encontrarse "desorientado y necesitado de asistencia".Tras varios días de búsqueda, buzos del Departamento de Bomberos del condado Cherokee localizaron y recuperaron el cuerpo del estanque.

El Departamento de Policía de Milton precisó que la investigación no arrojó indicios de criminalidad, aunque la División de Investigaciones continuó tratando el caso de forma activa.Jonathan Smith, nombre real del rapero Lil Jon, confirmó el fallecimiento de su hijo en una declaración pública.

"Estoy profundamente destrozado por la trágica pérdida de nuestro hijo, Nathan Smith. Su madre y yo estamos devastados", expresó el artista, de 55 años. También describió al joven como productor musical, artista, ingeniero de sonido y graduado de la Universidad de Nueva York.

