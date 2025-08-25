  1. Inicio
Lil Nas X arrestado en Los Ángeles: enfrenta cuatro cargos penales tras incidente en ropa interior

El rapero estadounidense Lil Nas X fue arrestado en Los Ángeles y enfrenta cuatro cargos penales, incluidos agresión a un oficial y resistencia al arresto

  • 25 de agosto de 2025 a las 13:40
Lil Nas X enfrenta cuatro cargos penales en Los Ángeles tras ser arrestado en Studio City y hospitalizado por posible sobredosis.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El rapero estadounidense Lil Nas X ha sido acusado de cuatro delitos penales después de que el pasado jueves fuera arrestado por las autoridades mientras caminaba en ropa interior por las calles de Los Ángeles y hospitalizado por posible sobredosis.

El artista enfrenta tres cargos de agresión a un oficial de policía y un cargo de resistencia al arresto, según los documentos judiciales presentados este lunes ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, informó NBC News.

Lil Nas X es hospitalizado tras un confuso ataque con la policía, ¿qué pasó?

Los cargos suceden a su detención el pasado jueves después de que Lil Nas X fuese visto caminando por el medio de una calle vestido con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero en el barrio Studio City de Los Ángeles.


El cantante de 'Old Town Road' comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona tras varios avisos de los residentes, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis.

El rapero y compositor estadounidense estuvo hospitalizado el pasado abril después de haber "perdido el control" del lado derecho de su cara.

Lil Nas X (Atlanta, 1999) se convirtió en una estrella mundial con el éxito en 2019 de su tema Old Town Road junto a Billy Ray Cyrus, que le proporcionó dos premios Grammy y el número 1 más longevo hasta el momento en la historia de Estados Unidos al superar a 'Despacito' con 19 semanas en lo más alto.

