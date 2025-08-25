Lil Nas X arrestado en Los Ángeles: enfrenta cuatro cargos penales tras incidente en ropa interior

Los Ángeles, Estados Unidos.- El rapero estadounidense Lil Nas X ha sido acusado de cuatro delitos penales después de que el pasado jueves fuera arrestado por las autoridades mientras caminaba en ropa interior por las calles de Los Ángeles y hospitalizado por posible sobredosis. El artista enfrenta tres cargos de agresión a un oficial de policía y un cargo de resistencia al arresto, según los documentos judiciales presentados este lunes ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, informó NBC News.

Los cargos suceden a su detención el pasado jueves después de que Lil Nas X fuese visto caminando por el medio de una calle vestido con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero en el barrio Studio City de Los Ángeles.

