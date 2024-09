Sean “Diddy” Combs arrestado en Nueva York en medio de múltiples demandas por abuso

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Sean “Diddy” Combs fue arrestado en Nueva York el lunes, confirmó el portal estadounidense The Hollywood Reporter.

El rapero fue detenido tras la acusación de un gran jurado, aunque los cargos específicos no estaban claros. “Estamos decepcionados con la decisión de perseguir lo que creemos que es un procesamiento injusto del Sr. Combs por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos”, dijo a Marc Agnifilo, abogado de Combs a la publicación.

“Sean ‘Diddy’ Combs es un ícono de la música, un empresario hecho a sí mismo, un hombre de familia cariñoso y un filántropo probado que ha pasado los últimos 30 años construyendo un imperio, adorando a sus hijos y trabajando para elevar a la comunidad negra. Es una persona imperfecta, pero no es un criminal. Para su crédito, el Sr. Combs no ha hecho más que cooperar con esta investigación y se mudó voluntariamente a Nueva York la semana pasada en previsión de estos cargos. Reserve su juicio hasta que tenga todos los hechos. Estos son los actos de un hombre inocente que no tiene nada que ocultar y espera limpiar su nombre en la corte”.