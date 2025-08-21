  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Lil Nas X es hospitalizado tras un confuso ataque con la policía, ¿qué pasó?

El rapero Lil Nas X fue hospitalizado en Los Ángeles tras un altercado con la policía aunado a una presunta sobredosis, según confirmaron fuentes oficiales

  • 21 de agosto de 2025 a las 16:20
Lil Nas X es hospitalizado tras un confuso ataque con la policía, ¿qué pasó?
1 de 10

El rapero estadounidense Lil Nas X fue ingresado en un hospital de Los Ángeles tras un confuso episodio que derivó en su arresto y en un diagnóstico preliminar de sobredosis, confirmaron fuentes policiales. A continuación, los detalles.

 Foto: Shutterstock
Lil Nas X es hospitalizado tras un confuso ataque con la policía, ¿qué pasó?
2 de 10

De acuerdo con un video difundido por TMZ, el artista de 25 años fue captado caminando en ropa interior y botas de vaquero por una calle de Studio City.

 Foto: Shutterstock
Lil Nas X es hospitalizado tras un confuso ataque con la policía, ¿qué pasó?
3 de 10

Testigos alertaron a las autoridades, quienes inmediatamente acudieron a la zona y lo habrían confrontado.

 Foto: EFE
Lil Nas X es hospitalizado tras un confuso ataque con la policía, ¿qué pasó?
4 de 10

Al momento de la intervención, el intérprete de Old Town Road reaccionó de forma violenta y "comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona tras varios avisos de los residentes", indicó el Departamento de policía de Los Ángeles a NBC4.

 Foto: Shutterstock
Lil Nas X es hospitalizado tras un confuso ataque con la policía, ¿qué pasó?
5 de 10

Este incidente ocurre pocos meses después de que el músico fuera hospitalizado, luego de declarar que había "perdido el control" del lado derecho de su rostro, lo que encendió alarmas sobre su estado de salud.

 Foto: Shutterstock
Lil Nas X es hospitalizado tras un confuso ataque con la policía, ¿qué pasó?
6 de 10

Nacido en Atlanta en 1999, Lil Nas X alcanzó fama mundial con Old Town Road, su colaboración con Billy Ray Cyrus.

 Foto: Shutterstock
Lil Nas X es hospitalizado tras un confuso ataque con la policía, ¿qué pasó?
7 de 10

Sencillo que, en 2019, se convirtió en el tema más duradero en la primera posición de la lista Billboard Hot 100, superando el récord de "Despacito".

 Foto: Shutterstock
Lil Nas X es hospitalizado tras un confuso ataque con la policía, ¿qué pasó?
8 de 10

El éxito de la canción le valió dos premios Grammy.

 Foto: Shutterstock
Lil Nas X es hospitalizado tras un confuso ataque con la policía, ¿qué pasó?
9 de 10

Además, consolidó a Nas como una de las figuras más disruptivas y controvertidas del panorama musical estadounidense.

 Foto: Shutterstock
Lil Nas X es hospitalizado tras un confuso ataque con la policía, ¿qué pasó?
10 de 10

Montero Lamar Hill, nombre real del músico, es caracterizado por su estilo provocador y su influencia en la cultura pop contemporánea.

 Foto: Shutterstock
Cargar más fotos