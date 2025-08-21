Lil Nas X es hospitalizado tras un confuso ataque con la policía, ¿qué pasó?

El rapero estadounidense Lil Nas X fue ingresado en un hospital de Los Ángeles tras un confuso episodio que derivó en su arresto y en un diagnóstico preliminar de sobredosis, confirmaron fuentes policiales. A continuación, los detalles.
De acuerdo con un video difundido por TMZ, el artista de 25 años fue captado caminando en ropa interior y botas de vaquero por una calle de Studio City.
Testigos alertaron a las autoridades, quienes inmediatamente acudieron a la zona y lo habrían confrontado.
Al momento de la intervención, el intérprete de Old Town Road reaccionó de forma violenta y "comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona tras varios avisos de los residentes", indicó el Departamento de policía de Los Ángeles a NBC4.
Este incidente ocurre pocos meses después de que el músico fuera hospitalizado, luego de declarar que había "perdido el control" del lado derecho de su rostro, lo que encendió alarmas sobre su estado de salud.
Nacido en Atlanta en 1999, Lil Nas X alcanzó fama mundial con Old Town Road, su colaboración con Billy Ray Cyrus.
Sencillo que, en 2019, se convirtió en el tema más duradero en la primera posición de la lista Billboard Hot 100, superando el récord de "Despacito".
El éxito de la canción le valió dos premios Grammy.
Además, consolidó a Nas como una de las figuras más disruptivas y controvertidas del panorama musical estadounidense.
Montero Lamar Hill, nombre real del músico, es caracterizado por su estilo provocador y su influencia en la cultura pop contemporánea.