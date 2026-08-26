Histórico pase de Marathón a cuartos de Copa Centroamericana tras golear a Estelí

San Pedro Sula, Honduras.- Marathón firmó una noche inolvidable en el Estadio Francisco Morazán al imponerse 3-0 sobre Real Estelí y conseguir su boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. El conjunto verdolaga respondió a la presión y consiguió el resultado que necesitaba para continuar con vida en el certamen internacional. El conjunto sampedrano avisó temprano sobre sus intenciones. Al minuto 7, Carlos Argueta protagonizó un gran desborde hasta llegar a la línea de fondo y sacó un remate cruzado que obligó al portero Jhon Faust a intervenir para contener el balón y frenar el impulso ofensivo de los locales.

Real Estelí reaccionó y comenzó a manejar el partido con mayor autoridad. Al minuto 15, Quijano encontró espacio fuera del área y soltó un potente derechazo que pasó muy cerca del poste de la portería defendida por Rougier, en una acción que pudo cambiar el rumbo del encuentro. Marathón volvió a acercarse al arco nicaragüense al minuto 21. Brian Farioli probó con un fuerte disparo desde larga distancia que llevaba dirección a portería, pero una pierna salvadora apareció en el camino para desviar el esférico por encima del travesaño. Los verdes insistieron antes del descanso y encontraron una oportunidad clara al minuto 34. Messiniti filtró un balón para Carlos Argueta, quien quedó frente al arco y buscó definir con un disparo cruzado, aunque Faust reaccionó a tiempo para desviar el remate y mantener el empate.

La recompensa para Marathón llegó al minuto 42 luego de un centro desde la derecha de Argueta y en el área esperaba Carlos Pérez que sirvió de cabeza de primera a Brian Farioli que cerraba de frente y no perdonó con un potente zurdazo.

Los verdolagas siguieron buscando ese otro gol y llegó luego de un tiro de esquina ejecutado por Brian Farioli, el balón viajó al corazón del área y Javier Arriaga apareció completamente libre de marca para conectar el esférico y mandarlo al fondo de la red.

La noche se complicó todavía más para Estelí al minuto 79, cuando Edgar Castillo agredió a Arriaga durante una discusión con el árbitro y recibió la tarjeta roja.

Cuando el partido llegaba a su final, Yairo Moreno se encargó de ponerle la sentencia al compromiso. Al minuto 90, el colombiano quedó mano a mano con Faust y definió con un remate colocado al costado del marco para establecer el 3-0 definitivo.

Con este resultado, Marathón consigue por primera vez en su historia la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana y avanza a cuartos como segundo del Grupo B por debajo del Alianza de El Salvador.

-- FICHA TÉCNICA --