Marathón vs Real Estelí EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón de Silvio Rudman está empatando 0-0 ante el Real Estelí de Nicaragua que comanda Diego Vázquez por el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Min. 22 - Amonestado Nicolás Messiniti luego del tiro de esquina.

Min. 21 - Se salva el Estelí, primero Pérez de derecha, rebota en Messiniti y le queda a Farioli que de primera pateó, pero la defensa la desvía a tiro de esquina

Min. 15 - Centro a la derecha donde cerraba Josué Quijano quien no controló, intentó de primera y tiró el balón por un costado.

Min. 13 - Tiro libre para el Marathón, Farioli toma el balón. Peligro en el área de Real Estelí.

Min. 1 - Se salva el Marathón, pase atrás de Figueroa que queda corto y Rougier sale a despejar

COMENZÓ EL PARTIDO EN EL MORAZÁN

Alineaciones:

Marathón: 1. Jonathan Rougier, 16. Natanael Martínez, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 14. Javier Arriaga, 22. Carlos Argueta, 8. Tomas Sorto, 10. Damín Ramírez, 29. Carlos Pérez, 9. Brian Farioli y 11. Nicolás Messiniti. DT: Silvio Rudman.

Real Estelí: 1. John Faust, 4. Marvin Fletes, 6. Adrián Colombino, 7. Byron Bonilla, 11. Juan Barrera, 13. Agenor Báez, 21. Víctor Casado, 23. Óscar Acevedo, 24. Alberth Calero, 27. Josué Quijano y 28. Ricardo Blanco. DT: Diego Vázquez.

El Grupo B de la Copa Centroamericana está al rojo vivo. A falta de la última jornada, Alianza ya está clasificado con 9 puntos, mientras que Real Estelí tiene 6, Marathón 4 y Herediano 4.