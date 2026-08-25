Motagua sin mucho brillo empata a Municipal y avanza a cuartos de Copa Centroamericana

Ciudad de Guatemala.- Motagua consiguió este martes una clasificación sufrida a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, luego de empatar 1-1 frente al Municipal en el Estadio El Trébol de Guatemala. El Ciclón Azul mostró carácter en un encuentro cargado de tensión y logró conservar el resultado que necesitaba para continuar con vida en el torneo.

El conjunto hondureño salió decidido a controlar las acciones y durante los primeros minutos manejó la posesión del balón. Municipal reaccionó rápidamente y comenzó a generar peligro, pero la falta de precisión y las intervenciones del arquero Luis Ortiz evitaron que los locales se adelantaran en el marcador.

Motagua encontró el premio a su esfuerzo al minuto 35. Cristopher Meléndez se reivindicó con una gran habilitación entre líneas para Rodrigo de Olivera, quien controló el balón y definió con tranquilidad ante el guardameta guatemalteco para colocar el 0-1 y darle tranquilidad al equipo hondureño antes del descanso.