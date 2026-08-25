Municipal vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Ciudad de Guatemala.- El Motagua de Honduras visita este martes al Municipal con la intención de certificar el primer lugar del grupo D y asegurar así su boleto a la siguiente fase de la Copa Centroamericana.

El club hondureño, bajo el mando del entrenador español Javier López, necesita solo de un empate para matemáticamente clasificar a los cuartos de final del torneo de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Enfrente tendrá al Municipal, dirigido por el guatemalteco nicaragüense, Mario Acevedo, que espera aprovechar su condición de local en el estadio El Trébol en Ciudad de Guatemala para amarrar la victoria, único resultado que le sirve conseguir su pase a la siguiente fase.

El Motagua se encuentra actualmente en el primer lugar del grupo D con siete puntos, mientras que el Municipal ocupa el tercer escalón con cinco unidades. En el otro partido de la jornada, que también define a los clasificados, el Cartaginés de Costa Rica recibe al FAS de El Salvador, en una fecha que se jugará en sincronía a las 20:30 hora local.

"No hay margen de error", advirtió Acevedo el sábado sobre el partido de mañana ante el Motagua, que definirá las aspiraciones del Municipal esta temporada en el plano internacional.

El Motagua partió este lunes de Honduras con las bajas del panameño Jorge Serrano y del brasileño Romario Da Silva, ambos lesionados. Para el equipo de López, un triunfo le asegura el primer lugar del grupo y un empate la clasificación, pero incluso perdiendo puede avanzar dependiendo del resultado entre el Cartaginés y el FAS, que cuentan con cinco y cuatro puntos, respectivamente.

El Municipal encarará el partido sin ausencias importantes, después de vencer en la liga local el sábado al Xelajú por 2-0.

"Nos estamos jugando una final", subrayó el entrenador del club guatemalteco, que no gana un título centroamericano desde hace 22 años. Para ganar, dependerán en gran parte de sus armas ofensivas como los centrocampistas internacionales guatemaltecos Pedro Altán y Rudy Muñoz, además del delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza.