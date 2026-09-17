Tegucigalpa tendrá agua cada 12 días; alcalde pide a capitalinos ahorrar el vital líquido

“A partir del 20 de septiembre, entra en aplicación un programa de entrega de agua en ciclos de 12 días”, anunció Zelaya, quien calificó como altamente crítica la situación de los embalses de la ciudad.

Tegucigalpa, Honduras.- La distribución de agua potable en Tegucigalpa entrará en un nuevo esquema de racionamiento a partir del 20 de septiembre, con ciclos de entrega de hasta 12 días , informó el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya , ante la disminución de los niveles de los principales embalses que abastecen a la capital.

El alcalde explicó que las represas han registrado una reducción significativa en sus niveles. Según detalló, los embalses que se encontraban alrededor del 40% ahora se ubican en aproximadamente 24%.

“Los niveles de los embalses han pasado de crítico a altamente crítico”, señaló.

De acuerdo con Zelaya, la represa Concepción aporta alrededor del 60% del agua que reciben los capitalinos, mientras Los Laureles representa cerca del 20% y La Tigra el 20% restante.

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El edil indicó que Concepción y Los Laureles son las represas que presentan la situación más complicada, mientras que La Tigra continúa aportando agua al sistema y ha mostrado una recuperación hacia sus niveles habituales.

Zelaya advirtió que cuando los embalses desciendan por debajo del 25% se activaría una alerta roja, en un contexto que, según explicó, está marcado por la sequía y por los efectos del fenómeno de El Niño.

Ante la reducción de las fuentes de abastecimiento, la Alcaldía del Distrito Central mantiene un programa de distribución de agua mediante cisternas para atender a distintos sectores de la capital.

El alcalde informó que hasta ahora se han entregado gratuitamente más de ocho millones de galones de agua a barrios y colonias, además de hospitales, centros educativos y mercados.

“Cada persona debe ahorrar agua. Tenemos en marcha un programa de corto y mediano plazo para hacerle frente a la emergencia a causa de la sequía”, manifestó.

Como parte de las medidas inmediatas, la comuna también trabaja en la perforación y habilitación de pozos para incorporar nuevas fuentes al sistema de abastecimiento.

Zelaya detalló que actualmente se trabaja en una batería de 15 pozos de un total de 41 que son propiedad de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) y de la Alcaldía, los cuales, según afirmó, se encontraban sin utilizar.

“Mantenemos un plan de distribución de agua a través de cisternas y los trabajos de perforación de otros 15 pozos”, indicó.

El alcalde también señaló que la respuesta a la crisis hídrica requiere medidas de corto, mediano y largo plazo. Entre los proyectos de largo plazo mencionó la represa San José, cuya construcción, según informó, se prevé finalizar en 2028 y que tendría capacidad para abastecer a unos 300,000 habitantes de sectores como la Kennedy, Villanueva y zonas aledañas.