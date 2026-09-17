Gabriela Castellanos sobre informe del UFTF: Estamos ansiosos de conocerlo

Tegucigalpa, Honduras.-La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reaccionó este jueves 17 de septiembre al anuncio del informe de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia, que contempla sanciones contra políticos por presuntas irregularidades en la justificación de fondos utilizados durante campañas electorales.
Castellanos manifestó que desde el CNA esperaban conocer el informe y aseguró que la organización está preparada para analizar la información y actuar conforme a sus atribuciones legales.
“Estamos ansiosos de conocer ese informe que sin duda no cabe en el mejor momento, porque desde hace meses estamos esperando este trabajo de Política Limpia. Desde el CNA estamos listos para conocer esta información y desde el CNA actuar conforme a ley”, expresó.
Las declaraciones se produjeron horas previas a la presentación del documento de Política Limpia, organismo encargado de fiscalizar el financiamiento, la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos utilizados en las campañas políticas.
El informe contempla sanciones contra políticos por presuntas irregularidades relacionadas con la justificación de fondos de campaña. Las medidas han generado cuestionamientos sobre el alcance de las acciones y sus posibles implicaciones en el ámbito político.
Ante las consultas sobre si las acciones de Política Limpia podrían responder a una persecución política, Castellanos señaló que primero deben revisarse las evidencias que sustentan el informe antes de emitir una conclusión.
“¿Persecución política? Yo creo que hay que ver las evidencias con las que se está presentando el día de hoy este informe. Me gusta poder leerlo y luego saber si es una persecución política o la institucionalidad”, manifestó.
La directora del CNA insistió en la importancia de conocer el contenido del documento y las pruebas que respaldan las acciones anunciadas por la unidad de fiscalización.
Castellanos cerró con una frase sobre el papel que, a su criterio, está desempeñando la institucionalidad en este proceso: “Tarde, pero está funcionando”.