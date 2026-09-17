Gabriela Castellanos sobre informe del UFTF: Estamos ansiosos de conocerlo

Tegucigalpa, Honduras.-La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reaccionó este jueves 17 de septiembre al anuncio del informe de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia, que contempla sanciones contra políticos por presuntas irregularidades en la justificación de fondos utilizados durante campañas electorales. Castellanos manifestó que desde el CNA esperaban conocer el informe y aseguró que la organización está preparada para analizar la información y actuar conforme a sus atribuciones legales.

“Estamos ansiosos de conocer ese informe que sin duda no cabe en el mejor momento, porque desde hace meses estamos esperando este trabajo de Política Limpia. Desde el CNA estamos listos para conocer esta información y desde el CNA actuar conforme a ley”, expresó. Las declaraciones se produjeron horas previas a la presentación del documento de Política Limpia, organismo encargado de fiscalizar el financiamiento, la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos utilizados en las campañas políticas. El informe contempla sanciones contra políticos por presuntas irregularidades relacionadas con la justificación de fondos de campaña. Las medidas han generado cuestionamientos sobre el alcance de las acciones y sus posibles implicaciones en el ámbito político.