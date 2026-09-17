Deuda pública del gobierno de Honduras aumenta en L49,257 millones en 12 meses

Tegucigalpa, Honduras.- La deuda pública del gobierno central registró en 12 meses un fuerte incremento. Así lo revela el último informe publicado por la Secretaría de Finanzas (Sefin), al situar el saldo de la deuda pública externa e interna en 451,866.8 millones de lempiras al 31 de agosto de 2026. Esa cifra es mayor en 49,257.5 millones de lempiras a igual periodo del año pasado. Según la Sefin, el incremento es de 49,257.5 millones de lempiras.

Deuda pública externa

El presupuesto de la administración central es financiado por varios acreedores externos. En ese sentido, la deuda externa denota un aumento interanual de 24,269.7 millones de lempiras. El saldo varió de 234,676.4 a 258,946 millones de lempiras.

Ese resultado se explica por desembolsos en efectivo por 30,523.5 millones de lempiras y ajuste por fluctuación en el tipo cambio del dólar y otras monedas respecto al lempira por L6,873.6 millones. En los últimos 12 meses, las disminuciones reportadas es pagos de servicio de deuda correspondientes a vencimientos de capital, por 9,053.9 millones de lempiras.

Deuda interna

El informe de la Sefin indica que el saldo de la deuda interna creció en 24,987.1 millones de lempiras al pasar de 167,932.9 a 192,920.8 millones en el periodo analizado.

Agrega que el aumento se explica por la colocación de bonos por L29,479.2 millones de lempiras, más L5,704.5 millones en títulos valores para pagar aportes patronales, L10,799.7 millones en permutas, L16.5 millones por fluctuaciones por ajuste de cambio y L3,109.5 millones en descuentos por la colocación de bonos domésticos.