Instituciones públicas deben L308.9 millones a Hondutel

Tegucigalpa, Honduras.-Las instituciones de la administración pública destacan en la lista de morosas de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

Un informe publicado por esa empresa de servicios públicos revela que la mora gubernamental de servicios de telefonía e internet suma 308.9 millones de lempiras al 31 de agosto de 2026.

Detalla que 216 millones de lempiras corresponden a servicios de internet y L92.9 millones por telefonía.