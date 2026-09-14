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Instituciones públicas deben L308.9 millones a Hondutel

Secretarías de Estado adeudan 28.2 millones de lempiras por servicios de telefonía e internet suministrados por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 00:00
Instituciones públicas deben L308.9 millones a Hondutel

Hondutel contabiliza 118 millones de lempiras en pérdidas.

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.-Las instituciones de la administración pública destacan en la lista de morosas de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

Un informe publicado por esa empresa de servicios públicos revela que la mora gubernamental de servicios de telefonía e internet suma 308.9 millones de lempiras al 31 de agosto de 2026.

Detalla que 216 millones de lempiras corresponden a servicios de internet y L92.9 millones por telefonía.

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El informe indica que las instituciones descentralizadas y autónomas son las que deben 278.9 millones de lempiras, de los que L210.4 millones son por internet y L68.6 millones por telefonía.

La deuda de las secretarías de Estado asciende a 28.2 millones de lempiras; el Poder Judicial, con L926,481.69, y el Congreso Nacional, con L781,786.38.

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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