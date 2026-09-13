"Mano dura": Zambrano adelanta que convocarán al Consejo de Defensa y Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, adelantó que el gobierno de Nasry Asfura convocará en los próximos días al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) con el fin de tomar acciones contra la criminalidad que azota al país. "Hemos hablado con el presidente. Va a convocar al Consejo de Defensa y Seguridad en los próximos días. Hemos hablado con el ministro de Seguridad (Gerzon Velásquez), con el jefe del Estado Mayor Conjunto (Héctor Valerio Ardón)", dijo Zambrano. El titular del Poder Legislativo mencionó que el Congreso aprobó una reforma que le permite al CNDS declarar como "terroristas" a los grupos criminales organizados.

"Les llegó la hora a ellos también. Aquí el gobierno, la Policía y Fuerzas Armadas tienen que ponerle mano dura a los delincuentes", aseveró. Afirmó que los militares estarán en las calles y que ingresarán a los barrios y colonias más conflictivos, así como saturaciones y otras acciones para neutralizar a los criminales. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados. El delincuente que le ha causado baños de sangre a Honduras, va a acudir a los tribunales y va a ir a los centros penales porque aquí no podemos permitir que sigan jugando con con la seguridad del pueblo hondureño de estos pícaros", enfatizó.