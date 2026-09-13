UPNFM vs Choloma EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Choluteca, Honduras.- La jornada 7 del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras continúa este domingo con un duelo de alta tensión entre los Lobos de la UPNFM y el Choloma , que se están enfrentando en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.

Ambos equipos llegan urgidos de sumar y protagonizarán un partido clave en la lucha por alejarse de la zona baja de la tabla. El compromiso también comienza a tomar importancia pensando en la pelea por la permanencia.

Los Lobos atraviesan un complicado arranque de campeonato. El conjunto universitario todavía no conoce la victoria después de seis jornadas, con un registro de dos empates y cuatro derrotas, resultados que lo mantienen en el último lugar de la clasificación.

En el otro lado aparece el Choloma, que ocupa la décima posición con cuatro unidades. Los maquileros han conseguido un triunfo y un empate, aunque también acumulan cuatro derrotas en el torneo.

El encuentro tendrá además un atractivo duelo en los banquillos, ya que Salomón Nazar y Héctor Vargas buscarán imponer su estrategia en un partido donde cada punto puede ser determinante.

La necesidad de ambos conjuntos convierte este choque en un auténtico partido de “seis puntos”. Una victoria podría significar un importante impulso anímico y permitirle al ganador comenzar a mirar hacia los puestos de repechaje.