Niños de 271 centros educativos de básica del DC desfilaron por las fiestas patrias

Tegucigalpa, Honduras.- Las calles de distintos sectores del Distrito Central amanecieron este domingo 13 de septiembre con música, color y fervor patrio. Los niños de educación básica salieron a desfilar en honor a los 205 años de independencia de Honduras.
Desde horas de la mañana, los pequeños llegaron acompañados por sus padres, maestros y familiares para participar en una jornada que llenó de civismo y fervor patriótico los bulevares y las calles de la capital.
De acuerdo con datos de la Dirección Municipal de Educación proporcionados a EL HERALDO, en el municipio del Distrito Central participaron 271 centros educativos del nivel básico, distribuidos en diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela para desarrollar sus recorridos patrios.
“Estamos celebrando nuestras fiestas patrias, principalmente los 205 años de nuestra independencia nacional”, expresó Francisco Rivera, abuelo que acompañó a su nieta durante la jornada y que llegó vestido con motivos alusivos a Honduras.
En los diferentes recorridos, los niños lucieron sus uniformes, trajes coloridos y atuendos representativos de la cultura hondureña. Las palillonas y pomponeras aportaron movimiento a la celebración con sus coreografías, mientras las bandas hacían sonar sus tambores.
Los instrumentos acompañaron a los pequeños durante sus recorridos, mientras familiares y espectadores se ubicaron a los lados de las calles para observar las presentaciones y tomar fotografías.
“Para el Centro Básico Centroamérica, este es un día muy alegre, porque hoy celebramos y sacamos nuestros cuadros artísticos. Es una fiesta en honor a la patria”, manifestó Leandra Irías, directora de ese centro educativo.
Los desfiles se desarrollaron en distintos sectores de la capital, entre ellos el bulevar Kennedy, la colonia San José del Pedregal, La Torocagua, la colonia El Carrizal, el bulevar Los Próceres y otros puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.
Muchos padres caminaron junto a sus hijos, mientras otros esperaron en las aceras para verlos pasar, orgullosos de sus presentaciones y del esfuerzo realizado durante semanas de preparación.
“Contenta por celebrar el 205 aniversario de la independencia y disfrutando de que los niños estén con un fervor patriótico cada día”, dijo Iris Padilla Vega, consejera del centro educativo básico Centroamérica Este.
Por su parte, Ana Sofía Rivera Vega, estudiante de tercer grado del centro básico Inmaculada Concepción, realizó parte del recorrido desde el parque El Obelisco hasta el centro de Tegucigalpa.
“Que amen a su patria y que quieran Honduras”, fue el mensaje que la pequeña Ana Sofía Rivera Vega envió a los niños hondureños que también participaron en las celebraciones patrias.
Los 271 centros educativos del nivel básico llevaron el fervor y el civismo patrio a diferentes puntos del Distrito Central. Con sus banderas, estandartes, uniformes, trajes típicos y presentaciones artísticas, recorrieron las calles de las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela.