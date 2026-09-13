Niños de 271 centros educativos de básica del DC desfilaron por las fiestas patrias

Tegucigalpa, Honduras.- Las calles de distintos sectores del Distrito Central amanecieron este domingo 13 de septiembre con música, color y fervor patrio. Los niños de educación básica salieron a desfilar en honor a los 205 años de independencia de Honduras.

Desde horas de la mañana, los pequeños llegaron acompañados por sus padres, maestros y familiares para participar en una jornada que llenó de civismo y fervor patriótico los bulevares y las calles de la capital.

De acuerdo con datos de la Dirección Municipal de Educación proporcionados a EL HERALDO, en el municipio del Distrito Central participaron 271 centros educativos del nivel básico, distribuidos en diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela para desarrollar sus recorridos patrios.

“Estamos celebrando nuestras fiestas patrias, principalmente los 205 años de nuestra independencia nacional”, expresó Francisco Rivera, abuelo que acompañó a su nieta durante la jornada y que llegó vestido con motivos alusivos a Honduras.

En los diferentes recorridos, los niños lucieron sus uniformes, trajes coloridos y atuendos representativos de la cultura hondureña. Las palillonas y pomponeras aportaron movimiento a la celebración con sus coreografías, mientras las bandas hacían sonar sus tambores.