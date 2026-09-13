Escuelas capitalinas desfilan con orgullo patrio por los 205 años de independencia

Vestidos con trajes llenos de color y accesorios alusivos a la patria, los pequeños que forman parte de los distritos 1, 5 y 10 emprendieron su salida a inmediaciones de la colonia Kennedy con destino hacia el bulevar Centroamérica, uno de los tramos con mayor afluencia de público durante los desfiles escolares.

Tegucigalpa, Honduras.- Los niños de diversas escuelas capitalinas salieron a desfilar este domingo 13 de septiembre en honor de los 205 años de independencia patria .

La actividad, que inició desde tempranas horas, obligó al cierre temporal de la vía, por lo que se recomendó a conductores buscar rutas alternas mientras se realiza la actividad cívica.

En paralelo, otros recorridos escolares se realizan este domingo desde el parque El Obelisco hasta el Instituto de Bellas Artes, de La Bambino hacia el bulevar Morazán, y desde Metro Mall hasta el parque La Amistad, en la colonia 21 de Febrero.

Los desfiles patrios de este domingo se suman a los que protagonizaron los niños de prebásica como parte de una tradición que año con año reúne a diversos centros educativos.

Por su parte, los padres de familia acompañan a sus pequeños, algunos en mano y otros con cámara lista para capturar la participación.

Las jornada cuenta con la participación de bandas de guerra, palillonas , escoltas de la bandera que dan color al recorrido, mientras los espectadores disfrutan de la actividad que antecede a las celebraciones oficiales del 15 de septiembre .

Para los maestros, que también forman parte de la actividad, los desfiles representan una oportunidad para inculcar el respeto por los símbolos patrios y el orgullo de la historia hondureña en los estudiantes, desde sus primeros años escolares.

Rutas de los desfiles de las escuelas este 13 de septiembre en la capital

El recorrido del Distrito Educativo número 1 partirá frente al Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), en el bulevar Kennedy, y desde ese punto los estudiantes avanzarán hasta la Plaza de las Banderas.

En el Distrito número 2, la dinámica será distinta, ya que los centros educativos desarrollarán sus desfiles en sus respectivas aldeas y caseríos. Los recorridos concluirán en zonas rurales, fuera del casco urbano.

Para el Distrito 3, la programación proporcionada por la Secretaría de Educación no detalla el punto de inicio ni el lugar donde concluirá la ruta.

En el Distrito 4, los estudiantes iniciarán el recorrido en los Laboratorios Francelia, ubicados en la colonia El Pedregal, y finalizarán en el Instituto Nido de Águilas, también situado en esa colonia.

La ruta del Distrito 5 será similar a la establecida para el Distrito 1. Los participantes saldrán frente al Intae, en el bulevar Kennedy, y recorrerán el sector hasta llegar a la Plaza de las Banderas.

Los estudiantes del Distrito 6 comenzarán frente al Edificio Rojo de la colonia Palmira y terminarán en la Concha Acústica de la plaza central Francisco Morazán, uno de los sitios tradicionales para las actividades cívicas.

En el Distrito 7, el desfile tendrá su inicio en Torocagua y concluirá en el Mall Premier, en Comayagüela.

Por su parte, el recorrido correspondiente al Distrito número 8 comenzará en la Estación de Bomberos de El Carrizal y tendrá como punto final el Mall Premier.

El parque El Obelisco será el punto de partida para el Distrito 9. Desde allí, los participantes avanzarán por el sector hasta finalizar en el parque La Merced, ubicado en el centro de la capital.

Los Distritos 1, 5 y 10 compartirán el recorrido por el bulevar Kennedy, una de las principales vías que tradicionalmente albergan los desfiles escolares en la capital. En años anteriores, este trayecto ha reunido a familias y espectadores para presenciar la actividad cívica.

En cuanto al Distrito 10, su recorrido también comenzará frente al Intae, sobre el bulevar Kennedy, y concluirá en la Plaza de las Banderas, según la programación de la Secretaría de Educación.

El Distrito 11 tendrá como punto de partida la avenida Los Próceres, específicamente en las cercanías de la antigua Panificadora Bambino. Desde allí, la ruta continuará hasta plaza Zabana, pasando por los puentes de Las Lomas y el barrio Morazán.

Finalmente, el Distrito 15 iniciará su recorrido en el puente del Instituto Central Vicente Cáceres y finalizará en el Parque La Amistad, ubicado en la colonia 21 de Febrero.