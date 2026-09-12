Jonathan perdió el 85% de su visión y pide ayuda para sus gastos médicos

Tegucigalpa, Honduras.- Jonathan Joel Aguilar, un hondureño originario de Villa de San Francisco, Francisco Morazán, enfrenta desde 2020 una batalla contra una enfermedad que afectó severamente su visión y que hoy lo mantiene en busca de apoyo para continuar con su tratamiento médico.

Según su testimonio, odo comenzó de manera repentina, sin ardor, picazón ni otro síntoma previo, Jonathan notó que su ojo derecho comenzó a empañarse y con el paso del tiempo, el problema alcanzó también su ojo izquierdo hasta provocarle una pérdida cercana al 85% de la visión.

Ante la desesperación y siguiendo prácticas tradicionales de su comunidad, comenzó a utilizar diferentes remedios naturales con la esperanza de recuperar la vista.

Entre ellos, recuerda haberse aplicado miel de jimerito, ruda, agua de uvas de la montaña, granadilla, agua utilizada para lavar maíz, manteca de garrobo y hasta agua con sal. Sin embargo, asegura que estas prácticas terminaron agravando su situación.

“Lo hice porque en los pueblos es normal hacer eso y otras cosas. Pero eso más empeoró mi situación”, relató Jonathan al recordar los primeros meses de su enfermedad.

En 2021 decidió buscar atención médica y comenzó un largo recorrido por diferentes especialistas. Visitó optometristas, oftalmólogos, neurólogos, otorrinolaringólogos y hasta un psiquiatra, mientras se sometía a distintos exámenes y tratamientos.