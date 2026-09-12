  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

"No estoy soltera": Laura Meza hace anuncio tras finalizar relación con Rodrigo Auzmendi

Laura Meza hizo una confesión tras meses de terminar su romance con Rodrigo Auzmendi, exjugador de Motagua y ahora en San Lorenzo

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 14:03
No estoy soltera: Laura Meza hace anuncio tras finalizar relación con Rodrigo Auzmendi
1 de 10

Tras varios meses de haber terminado su relación con Rodrigo Auzmendi, exdelantero de Motagua y ahora en San Lorenzo de Argentina, la presentadora hondureña Laura Meza confesó que no está soltera. ¿Quién es el galán?

Fotos: Cortesía redes
No estoy soltera: Laura Meza hace anuncio tras finalizar relación con Rodrigo Auzmendi
2 de 10

Laura Meza y Rodrigo Auzmendi tuvieron una relación que duró aproximadamente un año. Tras irse a Argentina para fichar por Banfield, Meza se fue con Auzmendi y se llevó a su hijo.

 Foto: Cortesía redes
No estoy soltera: Laura Meza hace anuncio tras finalizar relación con Rodrigo Auzmendi
3 de 10

Auzmendi dejó Motagua para irse al Banfield a mitad del 2025 y en ese momento la presentadora hondureña optó por renunciar a su trabajo en Honduras y mudarse a Argentina, regresando hace unos meses.

 Foto: Cortesía redes
No estoy soltera: Laura Meza hace anuncio tras finalizar relación con Rodrigo Auzmendi
4 de 10

Fue en el programa "Las Mañanas del 5" que Meza hizo una confesión: "No estoy soltera", dijo. De inmediato surgieron las preguntas sobre su nueva pareja.

Foto: Cortesía redes
No estoy soltera: Laura Meza hace anuncio tras finalizar relación con Rodrigo Auzmendi
5 de 10

Meza ya olvidó al jugador argentino y lo plasmó en televisión nacional. Dos presentadoras, una de ellas Loren Mercadal, dijo que sabía quién era la nueva pareja de Meza.

Foto: Cortesía redes
No estoy soltera: Laura Meza hace anuncio tras finalizar relación con Rodrigo Auzmendi
6 de 10

"Nosotros sabemos quién se ha robado el corazón de Lau y por qué. Lau es una mujer exigente, honestamente ella está enamorada...", dijo Loren Mercadal.

Foto: Cortesía redes
No estoy soltera: Laura Meza hace anuncio tras finalizar relación con Rodrigo Auzmendi
7 de 10

Meza quiso maquillar un poco la confesión al mencionar que había tenido una cita, pero con su hijo Luka, algo que sus compañeros no le creyeron.

Foto: Cortesía redes
No estoy soltera: Laura Meza hace anuncio tras finalizar relación con Rodrigo Auzmendi
8 de 10

Tras concluir la relación con Laura Meza en el presente año, Auzmedi nunca se ha pronunciado al respecto. De hecho, hace unas semanas le envió una camiseta suya al hijo de la presentadora, Luka.

 Foto: Cortesía redes
No estoy soltera: Laura Meza hace anuncio tras finalizar relación con Rodrigo Auzmendi
9 de 10

Aunque parecían muy enamorados y en su momento Auzmendi lloró en vivo en una programa por ella, el romance terminó y las verdaderas razones aún no se conocen.

Foto: Cortesía redes
No estoy soltera: Laura Meza hace anuncio tras finalizar relación con Rodrigo Auzmendi
10 de 10

Rodrigo Auzmendi está pasando por un gran nivel en el San Lorenzo de Argentina y desde que terminó la relación con Laura Meza no ha dado indicios de tener una relación.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos