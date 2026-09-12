"No estoy soltera": Laura Meza hace anuncio tras finalizar relación con Rodrigo Auzmendi

Tras varios meses de haber terminado su relación con Rodrigo Auzmendi, exdelantero de Motagua y ahora en San Lorenzo de Argentina, la presentadora hondureña Laura Meza confesó que no está soltera. ¿Quién es el galán?
Laura Meza y Rodrigo Auzmendi tuvieron una relación que duró aproximadamente un año. Tras irse a Argentina para fichar por Banfield, Meza se fue con Auzmendi y se llevó a su hijo.
Auzmendi dejó Motagua para irse al Banfield a mitad del 2025 y en ese momento la presentadora hondureña optó por renunciar a su trabajo en Honduras y mudarse a Argentina, regresando hace unos meses.
Fue en el programa "Las Mañanas del 5" que Meza hizo una confesión: "No estoy soltera", dijo. De inmediato surgieron las preguntas sobre su nueva pareja.
Meza ya olvidó al jugador argentino y lo plasmó en televisión nacional. Dos presentadoras, una de ellas Loren Mercadal, dijo que sabía quién era la nueva pareja de Meza.
"Nosotros sabemos quién se ha robado el corazón de Lau y por qué. Lau es una mujer exigente, honestamente ella está enamorada...", dijo Loren Mercadal.
Meza quiso maquillar un poco la confesión al mencionar que había tenido una cita, pero con su hijo Luka, algo que sus compañeros no le creyeron.
Tras concluir la relación con Laura Meza en el presente año, Auzmedi nunca se ha pronunciado al respecto. De hecho, hace unas semanas le envió una camiseta suya al hijo de la presentadora, Luka.
Aunque parecían muy enamorados y en su momento Auzmendi lloró en vivo en una programa por ella, el romance terminó y las verdaderas razones aún no se conocen.
Rodrigo Auzmendi está pasando por un gran nivel en el San Lorenzo de Argentina y desde que terminó la relación con Laura Meza no ha dado indicios de tener una relación.