Fichajes: hondureño al Tigres de México, club inglés sigue a Dereck Moncada y Motagua buscaría salvadoreño

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras: catracho al Tigres de México, club inglés sigue a Dereck Moncada y Motagua buscaría salvadoreño.
Darío Cruz, presidente de Lobos de la UPNFM, dijo que Salomón Názar seguirá en el club, pero le estarían sumando otra persona a su cuerpo técnico: "Para fortalecer la parte técnica, porque puede ser que ahí nos hayamos quedado cortos con lo que él pretendía y quería, pero eso lo tiene que aceptar él", dijo Cruz.
Jhon Jairo López fue elegido como nuevo DT del Juticalpa y su contrato con el equipo de Olancho será de un año.
La Federación de Fútbol de Honduras tomó la determinación de separar a Orlando López como técnico de la Selección Sub20.
Antony "Choco" Lozano continúa sin club. Desde España han salido rumores que podría terminar yendo a alguna institución de la segunda división.
Tras el 2-2 vs Alajuelense con gran actuación de jugadores como Yairo Moreno y Brian Farioli, desde Costa Rica afirmaron que Alajuelense y otros clubes de ese país podrían buscar a estos dos jugadores. Sin embargo, el presidente de Marathón, Daniel Otero, dijo en redes: "Es normal que en Costa Rica (prensa, entrenadores, dirigentes) suspiren por nuestra plantilla; tenemos un equipazo. Lo que no voy a tolerar es que se menosprecie el poder institucional del Marathón y los equipos hondureños. No somos vitrina de nadie. Más respeto, ¡ubíquense!".
Elison Rivas quedó oficialmente como agente libre luego de rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el FC Differdange 03 de Luxemburgo.
Desde Inglaterra han informado que el Wolverhampton está siguiendo de nuevo al hondureño Dereck Moncada que ha tenido un buen inicio de campaña con el Lugano de Suiza. Así lo confirmó el periodista Ekrem Konur, experto en mercado de fichajes.
Tras el juego de ida entre Motagua y Alianza por Copa Centroamericana, el DT de Motagua, Javier López, se acercó al volante salvadoreño Harold Osorio. Esto podría dar pie a que los azules busquen al volante en diciembre ya que López hace meses busca un jugador en esta posición.
Jaidyn Contreras, jugador con nacionalidad hondureña y es Estados Unidos, fue traspasado del FC Dallas a los Tigres de México. Él jugó el último Premundial Sub20 con México y antes vistió la camiseta de la "H" previo al Premundial.