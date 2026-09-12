Fichajes: hondureño al Tigres de México, club inglés sigue a Dereck Moncada y Motagua buscaría salvadoreño

Tras el 2-2 vs Alajuelense con gran actuación de jugadores como Yairo Moreno y Brian Farioli, desde Costa Rica afirmaron que Alajuelense y otros clubes de ese país podrían buscar a estos dos jugadores. Sin embargo, el presidente de Marathón, Daniel Otero, dijo en redes: "Es normal que en Costa Rica (prensa, entrenadores, dirigentes) suspiren por nuestra plantilla; tenemos un equipazo. Lo que no voy a tolerar es que se menosprecie el poder institucional del Marathón y los equipos hondureños. No somos vitrina de nadie. Más respeto, ¡ubíquense!".