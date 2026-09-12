Olancho FC vs Real España EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.- Real España tendrá este sábado una nueva oportunidad para acercarse al liderato del Torneo Apertura 2026-2027 cuando visite al Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, por la séptima jornada de la Liga Nacional de Honduras.

La Máquina afronta el compromiso con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el primer lugar. Los aurinegros llegan en un buen momento y saben que un triunfo en tierras olanchanas podría colocarlos en lo más alto de la clasificación.

Desde la salida del costarricense Jeaustin Campos, el conjunto sampedrano es dirigido por Mauro Reyes y ha conseguido reaccionar de inmediato. Bajo su conducción, Real España acumula dos victorias consecutivas: derrotó 2-1 al CD Choloma y posteriormente superó 2-0 a los Lobos de la UPNFM.

Sin embargo, el duelo en Juticalpa representa una prueba importante, ya que Olancho FC también necesita volver a la senda del triunfo. Los Potros acumulan tres encuentros consecutivos sin ganar, aunque su campaña ha sido regular: en seis jornadas apenas han perdido un partido, con dos triunfos y tres empates.

Olancho FC ocupa actualmente la sexta posición con nueve puntos, mientras que Real España marcha segundo con 14 unidades. La misma cantidad de puntos tienen Olimpia, líder del campeonato, y Marathón, que aparece en el tercer lugar.

La Máquina buscará aprovechar su buen momento para conquistar una victoria que le permita dar el salto a la cima, pero enfrente tendrá a un Olancho FC decidido a hacerse fuerte como local.